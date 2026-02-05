「哈們」者的黃昏？泰國持續緊縮大麻政策 超過7000家店恐消失

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

泰國在2022年6月將娛樂用大麻合法化後，吸引大量遊客前往「朝聖」，同時也讓大麻店家蓬勃發展，當地約有1.8萬家大麻店並存，然而隨著政策逐漸緊縮以及新規定，恐將導致超過7000家大麻店關閉，使得相關投資面臨嚴重損失。

泰國大麻政策持續緊縮，先前的呼麻天堂恐將成為絕響。（示意圖／Pixabay）

根據泰國英文報《民族報》（The Nation）報導，當前泰國有超過1.8萬家大麻店，其中約有超過8600家的營業執照於去年底到期，僅1000餘家續照，推測可能有超過7000家關閉。據了解，大多數關閉的店家都是在泰國開放大麻合法化後成立。

泰國的大麻政策在2018年起逐步放寬，當年首先開放大麻在醫療與研究用途，隨後於2022年正式將娛樂用大麻合法化，不但開放各種大麻商店與消費，更允許民眾自行種植大麻，使得大麻產業鏈與觀光旅遊業蓬勃發展，各類大麻店也紛紛拔地而起。然而隔年為泰黨執政後，隨即開始收緊大麻政策，去年不僅禁止銷售娛樂用大麻，更宣告未經許可持有、吸食或銷售大麻皆屬違法行為。

《民族報》指出，先前泰國政府頒布一項新規定，宣布大麻被歸類為管制藥品，不但要求經營大麻店業者需具備醫學從業人員執照或相關註冊，更要求僅持有醫療人員處方證明者方可購買，該政策恐將進一步衝擊已逐漸萎縮的當地大麻產業。



