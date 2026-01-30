哈利梅根赴名媛家族派對「遭刪照」 金卡戴珊親揭主因

金卡戴珊還原刪除哈利、梅根跑趴照的主因。（圖:shutterstock/達志）

英國哈利王子（Prince Harry）和老婆梅根（Meghan Markle）脫離英國王室後，定居在美國近6年，積極地打入名人圈。去年11月，美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）的母親克里絲珍娜（Kris Jenner）舉辦70大壽派對，邀請哈利王子和梅根，事後金卡戴珊卻刪掉合照，引發外界質疑。近日，金卡戴珊終於說出刪照的主因。

克里絲珍娜70歲生日派對以「007」為主題，在富商貝佐斯（Jeff Bezos）位於比佛利山莊的豪宅舉辦，現場雲集許多大咖名人，哈利與梅根也受邀出席，兩人盛裝打扮，與眾人互動熱絡。事後，金卡戴珊在IG分享一系列的照片中，可以看到哈利夫婦的身影，但這些照片後來卻被刪除，讓外界好奇，難道卡戴珊家族封殺哈利、梅根？另一種說法則是，派對日期強碰英國國殤日，當時王室成員都在出席紀念活動，而哈利夫婦在美國跑趴，為避免引發爭議，才低調移除相關照片。

廣告 廣告

最近，整起風波終於真相大白。金卡戴珊日前在妹妹克蘿伊卡戴珊主持的Podcast節目中，親自出面說明這起被外界稱為「刪照門」的事件。她表示，家族一向非常重視肖像權的問題，即便與親朋好友合照，都會取得對方同意後才公開分享。當天家人被告知，王室成員的照片是可以上傳的，因此才把與哈利梅根的合照放到社群平台。

金卡戴珊表示，哈利與梅根後來意識到，當天是英國的國殤紀念日，為了表示對節日的尊重，才會刪掉照片。金卡戴珊進一步補充，哈利與梅根當晚其實也有出席Baby2Baby的慈善晚宴，那類場合是可以被接受的；但如果照片畫面是出現在舞池中狂歡，可能就不太合適。她再次強調，刪除照片的主因，完全是基於對國殤紀念日的尊重。

至於事件後續引爆的爭議，金卡戴珊自嘲表示，有時候面對這類情況，只能選擇一笑置之、輕鬆看待。她還開玩笑說，乾脆請梅根來拍SKIMS宣傳照，先上傳、再刪除，過個半小時再說「抱歉，我沒有獲得照片使用同意」，絕對會是最佳宣傳。不過她也坦言，這件原本單純的小事，卻被放大成一場瘋狂又荒謬的風波，讓她感到遺憾。

更多中時新聞網報導

台北101登微博熱搜 外媒：台渴望被關注

埃及斑蚊北漂 遠至板橋車站

張繼聰鐵血爆肌 張家輝虧他打醫美