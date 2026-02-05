哈利波特反派成馬年吉祥物！陸商家玩諧音梗 「馬份春聯」意外爆紅

隨著2026農曆馬年即將到來，大陸街頭與社群媒體出現了一位令人意想不到的「賀歲吉祥物」。在《哈利波特》系列電影中飾演反派「跩哥馬份」（Draco Malfoy）的男星費頓（Tom Felton），其劇中形象正成為大陸年輕人爭相張貼的春聯主角。

跩哥馬份意外成為新年春聯吉祥物。 （圖／翻攝《環球網》）

《CNN》報導，近期大陸社群平台湧現大量創意春聯與短片，網友將馬份標誌性的金髮壞笑表情印在春聯上，並配上「馬上有福」、「福氣臨門」等祝福語。更有民眾將印有馬份頭像的春聯貼在冰箱或家門口，甚至在電商平台引發熱銷。一名消費者在評價中寫道：「2026年請帶給我好運吧，少爺（粉絲對馬份的暱稱）！」這股現象顯示出經典影視文化與本土傳統節慶融合的獨特趣味。

廣告 廣告

這股熱潮源於「馬份」譯名的諧音巧思：其大陸中文譯名「馬爾福」的首字「馬」象徵馬年，末字「福」（Fu）則代表好運，兩者結合被解讀為「馬上有福」，讓這位昔日的霍格華茲小惡霸搖身一變成為招財進寶的賀歲象徵。

大陸商場懸掛馬份巨大賀歲海報的照片。 （圖／翻攝《環球網》）

《哈利波特》系列在大陸長期擁有龐大影響力。據其出版商曾向大陸媒體透露，早在2007年最後一集出版前，簡體中文版銷量就已突破1000萬冊。2020年第一集電影重製上映時，更在大陸斬獲2760萬美元票房。有趣的是，2025年為蛇年，正是馬份所屬學院「史萊哲林」（Slytherin）的圖騰；而2026年2月17日起正式邁入馬年，這種從「蛇」到「馬」的平穩過渡，也被哈迷戲稱為「少爺的本命年延續」。

飾演該角色的演員費頓也注意到了這場跨文化的驚喜盛宴，他親自在Instagram上轉發了一張大陸商場懸掛馬份巨大賀歲海報的照片，對這份意外的「轉職」表示關注。隨著農曆新年臨近，這場由諧音梗觸發的流行文化現象，不僅帶動了週邊商品的銷量，也反映出大陸年輕一代如何透過網路幽默重新定義傳統習俗。

延伸閱讀

AI取代軟體業？引爆拋售潮 黃仁勳駁：不合邏輯

美股大跌科技股遭血洗！超微崩逾17％ 台積電ADR跌3％

攏係假！美「連體姊妹」IG爆紅狂吸28萬粉 專家踢爆是AI