哈利波特快閃店即日起至3/1誠品R79登場

記者古可絜／臺北報導

哈利波特快閃店即日起至3月1日於誠品R79登場，快閃店打造包含霍格華茲場景、入學通知區等6大拍照打卡區，並推出細緻呈現霍格華茲4學院徽章的「學院玻璃杯組」、以學院徽章與金屬釦環設計「皮革側背包」等，近60款最新周邊商品，粉絲們千萬別錯過

《哈利波特》快閃店從「霍格華茲場景」正式啟程，氣勢磅礴的城堡搭配金探子，營造出讓粉絲一眼就認出的經典意象，緊接著映入眼簾的「主視覺」以夜色下的霍格華茲城堡構成壯麗背景，轉角來到「特快列車月臺區」，逼真的紅黑蒸汽火車與兩旁的行李營造月臺氛圍，讓人聯想到準備入學的激動心情。

繼續前行便是令人既期待又怕受傷害的「轉蛋區」，接著來到「入學通知區」，天花板上飛舞的信件雨，每一封霍格華茲錄取信都象徵著夢想成真；而以霍格華茲大禮堂為背景的「學生餐廳區」，金色燭光與高聳拱頂營造莊嚴氛圍，歡迎粉絲們前往標誌性的木質長桌椅上與電影經典場景合影。

必不可少的周邊商品應有盡有，包含以霍格華茲4學院徽章為主題搭配紅、黃、綠、藍的4款「彩色夜光杯墊」、同樣以霍格華茲4學院及經典元素為主題的6款「學院玻璃杯組」展現細緻金銀線條設計，透明杯身閃耀光澤，讓每一口飲品都充滿儀式感。

喜歡哈利波特、榮恩衛斯理及妙麗格蘭傑等主角的粉絲們千萬別錯過，除召喚獸造型，還有Q版的主角們以及他們的標誌小物品等共8款「夜光流沙杯墊」；做工超精緻的紅、棕及藍3款「皮革側背包」，以學院徽章與金屬釦環設計。飲料不離手的粉絲們，就缺一個不一樣的「飲料提袋」，有粉綠、海軍藍及米白色3款奶油啤酒圖樣選擇。

上班或上課都實用的3款「後背包」，以霍格華茲4學院藍灰、酒紅及棕色為主調，結合壓紋與金屬拉鍊等細節；而以角色與飛天掃帚為主題的12款「鑰匙圈」，細節滿滿的吊飾設計，讓粉絲自由搭配，喜歡哈利波特的粉絲，歡迎把握展期前往誠品R79《哈利波特》快閃店。

喜歡哈利波特的粉絲，歡迎把握展期前往誠品R79《哈利波特》快閃店。（記者古可絜攝）

推出細緻呈現霍格華茲4學院徽章的「學院玻璃杯組」、以學院徽章與金屬釦環設計「皮革側背包」等，近60款最新周邊商品。（記者古可絜攝）

哈利波特快閃店即日起至3月1日於誠品R79登場。（記者古可絜攝）

《哈利波特》快閃店從「霍格華茲場景」正式啟程，氣勢磅礴的城堡搭配金探子，營造出讓粉絲一眼就認出的經典意象。（記者古可絜攝）

以霍格華茲大禮堂為背景的「學生餐廳區」，金色燭光與高聳拱頂營造莊嚴氛圍。（記者古可絜攝）

「入學通知區」，天花板上飛舞的信件雨，每一封霍格華茲錄取信都象徵著夢想成真。（記者古可絜攝）

喜歡哈利波特、榮恩衛斯理及妙麗格蘭傑等主角的粉絲們千萬別錯過，販售各式Q版主角們。（記者古可絜攝）