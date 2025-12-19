哈利波特的隱形斗 韓國做出來了 「液態匿蹤」關鍵材料曝光





如果隱形不再只是電影特效，而是能「隨著身體動作變得更有效」，科技會走向哪一步？當機器人活動、衣物拉伸，甚至裝置變形時，是否反而能更難被雷達或訊號偵測？這樣的問題，如今正被研究人員實際拿進實驗室中驗證。

韓國科學技術院（KAIST）研究團隊近期公布一項關鍵材料突破，成功開發出可用於次世代隱形技術的液態金屬複合墨水（Liquid Metal Composite Ink, LMCP）。這項研究由機械工程學系金亨秀（Hyoungsoo Kim）教授，以及核子與量子工程學系朴相厚（Sanghoo Park）教授共同領軍，成果刊登於2025年10月號國際期刊《Small》，並獲選為封面論文。

廣告 廣告

隱形技術的核心，在於如何精準操控物體表面的電磁波行為，使其不被偵測或反射。然而過往常用的金屬材料結構僵硬，延展性有限，一旦拉伸便容易斷裂，讓相關技術難以實際應用在貼合人體的穿戴裝置，或是會頻繁變形的機器人系統。

研究團隊開發的液態金屬複合墨水，突破了這項限制。實驗顯示，該材料即使被拉伸至原本長度的12倍，仍能保持穩定導電性能；即便長時間暴露於空氣中，近一年後依然沒有明顯氧化或效能衰退。與傳統金屬相比，這種墨水呈現近似橡膠的柔軟特性，卻同時保有金屬應有的功能性。

▼韓國科學技術院（KAIST）研究團隊近期公布一項關鍵材料突破，成功開發出可用於次世代隱形技術的液態金屬複合墨水（Liquid Metal Composite Ink, LMCP）。（示意圖／翻攝自KAIST）

關鍵在於材料乾燥時所形成的微觀結構。墨水內部的液態金屬顆粒會自然連結，形成網狀金屬通路，構成可被設計操控的超材料結構。透過反覆排列的微小圖案，研究人員得以引導電磁波與材料互動的方式，使材料在柔軟與穩定之間取得平衡。

製作流程同樣展現高度實用性，這項墨水不需高溫燒結或精密雷射設備，只要透過列印或刷塗方式施作，再經自然乾燥即可完成圖案成形，同時避免常見的裂痕或表面不均問題。

在應用驗證上，團隊進一步製作出全球首例「可拉伸超材料電磁波吸收器」。實驗結果顯示，只要拉伸基板，材料所吸收的電磁波頻率範圍便會隨之改變，代表隱形或遮蔽效果能依實際狀態即時調整。

金亨秀教授表示：「我們成功僅透過列印製程，就能實現電磁波功能，而不需要複雜的設備。」他也補充說：「這項技術未來有望廣泛應用於機器人皮膚、貼身穿戴式裝置，以及國防領域中的雷達匿蹤技術。」

（封面示意圖／翻攝自KAIST）

更多東森財經新聞報導



下一個主戰場！ 川投顧暗示「押寶機器人」 iRobot飆漲70%

「實驗室長出來的鮭魚」你敢吃？ 首款細胞海鮮 美國核准上桌

活體器官有解？ 科學家想創造活屍當「人體備品」