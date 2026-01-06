哈利波特真實版？ 高雄超商「單車穿牆」 網笑：魔法師失誤？

南部中心／陳姵妡、陳凱茂 高雄報導

高雄苓雅市場一間超商，騎樓擺了一尊騎重機的「關公像」，已經引起熱烈討論，最新又有一家便利商店，出現半台單車從騎樓穿牆而出，被民眾拍下發文，引起6萬人關注，就有人說，像魔法師騎單車穿牆失敗，宛如電影"哈利波特"中的經典場景。





半台單車從便利商店騎樓穿牆而出，被民眾拍下發文，聯想到哈利波特中的劇情。（圖／民視新聞）

學生們紛紛推著行李穿越牆壁，進入月台，哈利波特電影中的奇幻劇情，令人印象深刻，沒想到這裡也有。民視記者陳姵妡：「就像把電影場景搬到現實生活來，在便利商店的騎樓底下，就有一個穿牆而出的腳踏車，引起熱烈討論。」民眾：「蠻像的，哈利波特的那個場景，就是那個車子推出來一半，然後推一半這樣子。」民眾：「穿牆過去那個，有點像啊，就是一半這樣子。」半台單車，高掛在騎樓柱子上，宛如穿牆而出，有網友拍照放上社群，引起六萬人關注，不少人開玩笑說，是哪位魔法師穿牆失敗，卡了單車在牆上，但其實這都是店長的巧思。便利商店店員鄭小姐：「這個是店長的巧思，然後溫馨一點這樣子，這當時他買來就是裝飾而已，已經掛七年。」

位在苓雅市場這一家，騎樓出現了一尊關公像，騎的不是赤兔馬，而是重機。（圖／民視新聞）





同樣引起討論的便利商店，還有位在苓雅市場這一家，騎樓出現了一尊關公像，騎的不是赤兔馬，而是重機，同樣引發關注。民眾：「因為沒有看過關公是騎著哈雷，現代化的關公，加個油就可以出發了嗎，懲奸除惡。」民眾：「沒有看過這樣，機車上面有這樣的設計，蠻特別的。」只是這麼大一尊關公像，怎麼會擺在騎樓，原來藝術家就是房東，打算要在自家樓上開畫廊。藝術家孫柏峰：「其實我們這個地方是屬於菜市場，其實他可以連結很多的可能性，我本來是要把他的摩托車，變成超商的顏色，藝術的東西到每個地方，它都會些許調整。」不管是正氣凜然的關公像，還是趣味的穿牆腳踏車，這些特殊的裝置藝術，也讓這些超商，變得更有記憶點。

