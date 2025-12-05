哈利波特粉絲快衝！限時快閃店12/12登場 「6大電影級打卡區＋近60款周邊」一次擁有

台灣的哈利波特迷準備好了嗎？由普泰主辦的《哈利波特》限時快閃店將於12/12至明年3/1在誠品R79登場，打造六大沉浸式打卡場景，從霍格華茲城堡到信件雨、學生餐廳場景一次重現，無論是親子出遊、姐妹拍美照，都能拍好拍滿。加上近60款全新周邊同步亮相，學院玻璃杯、夜光杯墊、毛毛手拿包等話題商品一次推出，粉絲荷包保不住！

六大場景沉浸拍照 「信件雨」「學生餐廳」重現經典畫面

快閃店以氣勢十足的「霍格華茲場景」揭開序幕，夜色城堡與金探子打造強烈儀式感。走進「入學通知區」，抬頭就能看到信件雨從天花板飄落，重現收到錄取通知時的驚喜；「學生餐廳區」則以高聳拱頂與木質長桌營造大禮堂氛圍，親子一起拍照也能留下儀式感滿滿的合影。

現場還安排「特快列車月台區」「轉蛋區」等經典場景，全區串聯成打卡路線，不論是親子行程還是姐妹出遊，都能一次拍足六大場面。

近60款新品亮相 夜光杯墊、學院玻璃杯、毛毛手拿包最熱門

本次快閃店一次推出近60款全新周邊。最受矚目的「夜光流沙杯墊」關燈後會發光，四學院徽章以及Q版角色款都超吸睛；「學院玻璃杯組」以金銀線條呈現細緻徽章，讓每一口飲品都充滿儀式感。另外像是柔軟可愛的「毛毛手拿包」、做工精緻的「皮革側背包」、以及多比、嘿美造型存錢筒都相當討喜，小心陷入選擇困難！

實用選物一次買 後背包、側背包、飲料提袋通勤也好搭

除了收藏型商品，這次也有不少實用商品。後背包以四學院配色設計，適合上班上課日常使用；多款鑰匙圈、零錢包、飲料提袋也都是很實用的生活小物，帶出門馬上成為焦點！

