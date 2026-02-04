《哈利波特》反派譯名藏「福氣」！跨界當馬年吉祥物

國際中心／曾詠晞報導



隨著農曆馬年即將到來，中國正掀起一場結合西式奇幻與東方生肖的跨界文化熱潮。在《哈利波特》系列電影中擔任反派的「跩哥馬份」（Draco Malfoy），意外成為社群平台上最火紅的賀歲明星。這場跨國界的「吉祥福氣」不僅在中國迅速傳播，甚至吸引了飾演跩哥馬份的演員湯姆．費爾頓（Tom Felton）親自轉發分享。





《哈利波特》反派變身馬年財神！驚動「本尊」現身網笑：馬上有福

英國知名男演員湯姆．費爾頓（Tom Felton），小時候因出演《哈利波特》系列電影中反派「跩哥馬份」而成名。（圖／翻攝自IG ＠t22felton）

《哈利波特》反派變身馬年財神！驚動「本尊」現身網笑：馬上有福

英國男星湯姆在《哈利波特》電影中的中國譯名為「馬爾福」，因名字中含有「馬」、「福」2字，引起中國網友聯想。（圖／翻攝自IG ＠t22felton）

「馬份」中譯名帶福氣！馬年與「蛇院」無縫接軌

這股熱潮源於「跩哥馬份」在中國的譯名為「馬爾福」，開頭的「馬」字對應2026年的生肖，末尾的「福」字則象徵祥瑞福氣，兩者結合被解讀為「馬上有福」。這股「少爺加持」的諧音哏旋風在抖音、小紅書等社群平台迅速延燒。傳統喜氣的紅底金字春聯，如今配上馬份標誌性的壞笑肖像。更有網友發揮創意，不僅在門神位置貼上馬份的海報，甚至有人在冰箱貼上相關春聯，幽默表示：「2026年的財運就靠少爺了」。更有影迷指出，馬份在故事中屬於史萊哲林學院，其學院象徵正好是即將卸任的「蛇」年，如今接棒進入「馬」年，被網友戲稱為「從蛇院無縫接軌到馬年」，轉場毫無違和感。

《哈利波特》反派變身馬年財神！驚動「本尊」現身網笑：馬上有福

中國網友將馬份的圖片列印成春聯，貼在家門口或辦公桌上，希望2026年能「馬上有福」。（圖／翻攝自IG ＠chinaminutes、Ｘ ＠TheChinaScroll）

《哈利波特》反派變身馬年財神！驚動「本尊」現身網笑：馬上有福

事件發酵後，驚動演員本尊湯姆．費爾頓轉發相關貼文。（圖／翻攝自IG ＠t22felton）

電商平台湧商機！「馬份」本尊現身轉發

許多中國電商平台也迅速發覺商機，拼多多、淘寶等平台都已出現各式「馬份財神」與賀歲周邊。而最令人意外的是，這場跨界合作也驚動了「本尊」，飾演馬份的英國男星湯姆．費爾頓（Tom Felton）日前在IG轉發了一張中國大型商場的看板照，畫面中他穿著巫師袍的肖像配上巨大的春節賀詞，展現出文化交流中充滿趣味的創意融合。





