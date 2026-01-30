《哈利波特》的張秋回來了 《柏捷頓家族》第4季梁佩詩化身壞主人

梁佩詩已經不再是過去大家所熟悉《哈利波特》的張秋形象，雖然演出那個角色，讓她一路被霸凌。（Netflix提供）

大家可能看過她，在電影《哈利波特：火盃的考驗》初登場，並且在《哈利波特：鳳凰會的密令》成為哈利波特的初戀，來自英國的華裔女星梁佩詩（Katie Leung）一直以來都是影迷心目中的張秋。如今Netflix熱門影集《柏捷頓族：名門韻事》第4季再看到她，卻已經讓人幾乎認不出來了。

38歲的梁佩詩已經擺脫了張秋的陰影，這對她來說，無疑是好事，她承認當年打從選角消息一對外公佈，要在大銀幕上飾演哈利的初戀張秋之後，就不斷被霸凌，「在我那個年紀，好奇心是一定的。我記得我對外界對我的想法非常好奇，就上網搜尋我自己，也沒人能阻止我，因為我已經大到可以做決定了。」

但是網路上有很多反對她演出張秋的聲浪，讓梁佩詩來不及應對這類網路霸凌，「我覺得一切都打到我身上，終究影響了我。這可能讓我不再那麼外向，我對我說的話都非常小心翼翼。」特別像是充滿種族主義的反對意見，甚至在網路上搞了一個投票反對的網站，「如果你不同意這個選角，就點一下，就會計算出到底有多少人反對。大家看到的只是一個數字，但我說，這太可怕、太可怕了。」

梁佩詩扮演壞心眼的主人阿拉米塔岡，堪稱是《柏捷頓家族：名門韻事》第4季的反派擔綱。（Netflix提供）

加入影集《柏捷頓族：名門韻事》（Bridgerton）第4季，梁佩詩飾演壞心腸的女主人阿拉米塔岡（Lady Araminta），一心一意想讓兩個女兒能在上流世界的社交舞會中，找到如意郎君，但在家卻對女僕蘇菲百般挑剔。誰知道，蘇菲趁著她們出門參加化妝舞會時，也不甘示弱變裝前往，就在那裡，碰上了柏捷頓家的浪蕩次子班尼迪特，爆發出愛的火花。但還來不及親吻，蘇菲就倉皇離去，留下一只手套（對，這個部分挺像《灰姑娘》的）。

總之阿拉米塔岡就是這一季的反派擔綱，因為她既結過兩次婚、兩度喪夫、又有兩個女兒，原本班尼迪特是她的囊中物，竟然被神秘女子奪走了焦點，她當然嚥不下這口氣。梁佩詩說自己完全能理解她的一肚子壞水，「我主要理解的是，她既是單身媽媽，又得想辦法維持家計。特別是在那個年代，有兩個女兒可不是什麼好條件，所以她不得不擇手段。她處於生存模式，替自己跟女兒築起這堵保護牆，採取無情的姿勢，好成就目的。」

阿拉米塔岡（中）結過兩次婚、也喪夫兩次，還帶著兩個女兒，要在上流社會立足，當然想辦法給女兒找個有錢女婿。（（Netflix提供）

跟戲裡的柏捷頓家族，擁有豐厚的資產，可以過著高枕無憂的日子，阿拉米塔岡可沒有，她說：「我們應該更加同情她，我想理由是歸咎於，她真的少了金錢的後盾。」

但是在加入《柏捷頓家族：名門韻事》之前， 梁佩詩也承認一集都沒看過，所以當初在試鏡時，她就碰上了歌達羅雪佛（Golda Rosheuvel），也就是扮演夏洛特王后的女星，「她只是簡短對我說，『喔，嗨，凱蒂。』非常隨意又可愛，問我，『會不會緊張？』我說，『不，不緊張。』等到後來，我終於開始從第一季看的時候，才恍然大悟，『喔，天啊，她是王后耶！』所以我真的很高興當初一集也沒看過，不然真的會太緊張。」

劇中另外兩位飾演她女兒的，也是頭一次加入這系列陣容的魏蒨妤（Isabella Wei）與Michelle Mao，「在一切開始前，我們有了火鍋聚會，這真的挺有幫助，我想自己不是現場唯一的新手。每次加入一個新劇組，都感覺像是開學第一天那樣。但我不知道為什麼，這一次在《柏捷頓家族》，很快就克服了那樣的感覺，這很棒。」《柏捷頓家族》第4季上半部已經於Netflix上架。

《柏捷頓家族：名門韻事》第4季預告

