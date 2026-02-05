《哈利波特》跩哥馬份中國爆紅！反派逆襲成春聯主角 本人1舉動回應了

記者王培驊／綜合報導

《哈利波特》電影中的反派「跩哥馬份」意外成為馬年的熱門吉祥春聯。（圖／翻攝自微博）

陪伴無數影迷成長的《哈利波特》系列電影，近日在中國社群平台掀起一波意外話題。片中反派角色「跩哥馬份」因中文譯名「馬爾福」的諧音巧合，竟搖身一變成為2026年農曆馬年的熱門吉祥象徵，相關春聯與年節創作在網路上迅速爆紅。

《哈利波特》電影中的反派「跩哥馬份」意外成為馬年的熱門吉祥春聯。（圖／翻攝自微博）

原來「馬爾福」三字中的「馬」對應生肖，「福」則象徵吉祥與好運，讓不少網友聯想到「馬年有福」的祝賀含意。中國網友紛紛發揮創意，將跩哥馬份的經典冷笑表情印上紅色春聯，甚至有人將「馬爾福」倒著貼，象徵「福到」。還出現結合角色背景的對聯，如「馬爾有福送祥瑞，史萊哲林保平安」，形成獨特的跨文化幽默。

《哈利波特》電影中的反派「跩哥馬份」意外成為馬年的熱門吉祥春聯。（圖／翻攝自微博）

飾演馬份的英國演員湯姆費頓（Tom Felton）也在IG轉發相關新聞。（圖／翻攝自IG @t22felton）

這股熱潮不僅席捲抖音、小紅書等平台，也延燒到線下。市面上陸續出現印有馬份肖像的迷你春聯、紅包袋、冰箱貼等年節小物，部分粉絲甚至直接以他的形象取代傳統門神，貼在家門口祈求好運。有趣的是，這波現象也引起國際媒體關注，CNN、BBC相繼以「反派角色變成中國幸運符號」為題報導。飾演跩哥馬份的英國演員湯姆費頓（Tom Felton）也在社群限動轉發相關新聞，間接為這場另類年節話題再添討論度。

《哈利波特》電影中的反派「跩哥馬份」意外成為馬年的熱門吉祥春聯。（圖／翻攝自微博）

不過，隨著熱潮擴大，相關版權問題也浮上檯面。由於多數春聯與周邊商品並非官方授權製作，中國網路上開始出現對肖像使用是否合法的討論，提醒民眾在玩梗之餘仍應留意著作權與授權界線。距離2026年農曆春節還有一段時間，但《哈利波特》反派角色意外成為年節象徵的現象，已讓不少網友笑稱：「從霍格華茲惡霸到招財代表，跩哥馬份這次真的逆襲成功。」

