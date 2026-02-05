《哈利波特》跩哥馬份成新年吉祥物！ 釣出本尊回應 網揪隱憂

《哈利波特》飾演跩哥馬份的湯姆·安德魯，成為大陸新年吉祥物。(圖／達志、微博)

農曆新年剩下不到兩周，許多人已經開始準備年貨，好讓闔家團圓的日子可以享受豐盛佳餚，而過年必須貼在門口的春聯，如今有一款在大陸爆紅，上頭肖像居然是在電影《哈利波特》飾演跩哥馬份的湯姆·安德魯(Tom Andrew Felton) ，原因與他在當地譯名有關聯。

根據大陸網友拍影片解釋，「馬份」在大陸譯名為「馬爾福」，其中馬與福兩個字衍生出「馬年有福」的吉祥字句，加上新的一年正逢馬年，更增添祝福的含意，這一份新穎的創意，讓馬份從電影《哈利波特》的小反派，頓時化身為吉祥物，包括商場製作成祝賀的紅色大型布條、「馬爾有福送祥斯瑞，斯萊特林（台譯：史萊哲林）保平安」的對聯，另外，還有網友把馬份在電影中招牌的冷笑表情，直接印在春聯上，貼在電腦螢幕以及門上，希望能為自己招來福氣。

在大陸掀起熱潮後，吸引外媒BBC、CNN等媒體以「反派變成大陸幸運符號」為標題大肆報導，如今連當事者湯姆·安德魯得知狀況後，在個人社群接連轉發相關的新聞報導，可見對於自己在大陸意外爆紅感到新奇。

雖然大陸民眾瘋狂用馬份肖像製作許多新年相關的周邊，也掀起一股熱潮，不過在非官方授權情況下，是否可能造成侵權，仍有待討論。

湯姆·安德魯轉發相關報導

