哈利波特「跩哥馬份」變吉祥物！ 陸網瘋貼「馬爾福春聯」釣出本人1動作

哈利波特中的角色「跩哥馬份」，近期成為中國春聯吉祥物。翻攝微博



農曆春節即將到來，新的一年為丙午馬年，因此各種馬年的春聯、紅包等圖案都陸續出爐。沒想到，在中國竟興起一場意外暴紅風潮。原來是《哈利波特》電影中經典反派「跩哥馬份」，因為在中國譯名「馬爾福」，被認為十分討喜，甚至被商場拿來製作祝賀的大型布條，不少民眾還製作「跩哥馬份」各種吉祥物。此事，被《BBC》報導後，演員本人也親自轉發，也讓全球粉絲都看傻。

根據中國網友在微博製作影片講解，《哈利波特》中反派「馬爾福」名字中的「馬」與「福」兩字，因此衍生出「馬年有福」的諧音祝福。

廣告 廣告

許多春節吉祥物品，都從馬份與所屬的「史萊哲林」設計出發，創作包括「馬爾有福送祥瑞，斯萊特林（台譯：史萊哲林）保平安」等新穎對聯。還出現各種印有馬份肖像的小型春聯，或是將「馬爾福」倒著貼在電腦螢幕上，有象徵「福到」的含意。

哈利波特中的角色「跩哥馬份」，近期成為中國春聯吉祥物。翻攝微博

中國社交媒體也掀起熱潮，電商平台紛紛出現了各種各樣的「馬爾福春節周邊」：貼紙、冰箱貼、行李貼等。這股特殊現象也吸引外國媒體《CNN》、《BBC》以「反派變中國幸運符號」為題報導。

湯姆費頓也在IG轉發報導，引發粉絲討論。翻攝IG/t22felton

飾演「跩哥馬份」的演員湯姆費頓（Tom Felton）的社群限動轉發《BBC》的報導，包括網站販售與馬份有關的春聯、冰箱貼，也讓全球粉絲又驚又喜。

更多太報報導

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」