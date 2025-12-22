哈利王子全家福亮相！兒女「紅髮側顏」萌翻 4億豪宅有「小橋流水」如世外桃源

哈利王子、梅根和一雙兒女的耶誕節全家福曝光，溫馨可愛。（翻攝meghan IG）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室快要6年，與一雙兒女──6歲的亞契（Archie）、4歲的莉莉貝（Lilibet）住在加州蒙特斯托。耶誕節將至，哈利夫婦曝光耶誕全家福，孩子們的紅髮相當醒目，溫馨可愛。

哈利王子紅髮基因超強？ 莉莉貝當小淑女

梅根在IG分享全家福，發文：「佳節愉快！我們一家獻上最誠摯的祝福。」照片中，可見哈利夫婦帶一雙兒女站在一座小木橋上，背景是一條小溪。莉莉貝穿著天藍色小洋裝，像個小淑女，梅根彎下身牽她的手。亞契則緊緊抱著爸爸，還露出一點側臉。

小兄妹一頭亮眼的紅髮，明顯遺傳自哈利，哈利曾幽默說：「紅髮基因真的很強」。根據《PEOPLE》報導，這張全家福的拍攝地點，就是在哈利、梅根位於蒙特斯托價值1,100萬英鎊（約新台幣4億元）的豪宅裡，猶如世外桃源。

哈利王子一家四口的耶誕節照片，在加州的豪宅拍攝，畫面中有小橋流水，如世外桃源。（翻攝meghan IG）

一家人耶誕節怎麼過？ 梅根曝家庭傳統

同一天，哈利夫婦也釋出一段節慶影片，回顧旗下Archewell基金會推動的公益活動。包含一家人在感恩節前夕，到洛杉磯「Our Big Kitchen」擔任志工，當時亞契、莉莉貝一起準備食物。

此外，梅根在Netflix節目《愛你的梅根》節日特輯中，也首度分享家庭的耶誕傳統，她親手為孩子們準備降臨節日曆，在繡有孩子名字的口袋中，放入小禮物和手寫卡片。梅根用她招牌的書法寫下：「我愛你，因為你很善良」「我愛你，因為你很勇敢」等溫暖字句，期盼孩子每天都能感受到愛與肯定。

