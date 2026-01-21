哈利王子出庭作證 控告「每日郵報」出版商侵犯隱私

英國哈利王子(Prince Harry)今天(21日)在倫敦高等法院出庭作證，就他對「每日郵報」(Daily Mail)出版商提出的隱私權訴訟提供證詞。這是這位薩塞克斯公爵(Duke of Sussex)近3年來第2次在法庭上親自作證。

41歲的哈利王子與包括歌手艾爾頓強(Elton John)在內的6名原告，控告「每日郵報」出版商聯合報紙(Associated Newspapers)，指控其自1990年代初期至2010年代期間，多次非法蒐集並侵犯名人隱私。

聯合報紙否認相關指控，形容這些說法是「毫無根據的指控」，並表示其記者取得資訊的來源合法，來自名人的親友與熟人。

哈利王子在2023年曾於另一起對媒體的訴訟中出庭作證，成為130年來首位親自上法院作證的英國王室成員。當時他是英王查爾斯三世(King Charles III)的次子。本案中，哈利則以原告方首名證人身分出庭。

哈利王子的律師團隊指稱，相關14篇報導是透過非法蒐集資訊取得，包括竊聽語音信箱、竊聽固定電話，和以欺騙手段取得私人資訊。

聯合報紙則反駁指出，哈利的社交圈向來「容易洩密」，部分報導內容來自王室新聞發言人發布的聲明。

哈利原定於22日出庭作證，但由於被告方完成開庭陳述的時間比預期更早，作證時間提前。一名接近哈利法律團隊的消息人士表示，對方「採取了策略與不正當手段」，試圖藉由提前行程減少哈利準備的時間，但強調哈利「為這一刻準備了三年，他已經準備就緒」。