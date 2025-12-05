哈利王子吐槽川普！ 嗆美國人「你們選了一個國王」被噓爆
英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Marle）脫離英國王室、與一雙兒女住在美國加州有5年時光。近日他突襲美國《CBS》深夜脫口秀節目《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert），狂飆政治哏，不只戲稱美國人「痴迷英國王室」，更直接嗆美國總統川普（Donald Trump），指美國人「選了一個國王」，讓現場觀眾聽得到抽一口氣、噓聲四起。
哈利王子政治、時事哏狂飆？ 觀眾聽了倒抽一口氣
《荷伯報到》最新一集於3日播出，主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）才剛抱怨市面上那些「粗枝濫造的王室題材耶誕電影」時，哈利王子突然走上舞台，假裝迷路，表示自己是來試鏡那部名為《薑餅王子拯救內布拉斯加的耶誕節》（The Gingerbread Prince Saves Christmas in Nebraska）的虛構耶誕電影。
荷伯問道，為什麼真正的王子要演耶誕電影？哈利順勢吐槽：「因為你們美國人超愛看耶誕電影，也超愛我們王室啊，不是嗎？」荷伯反駁稱：「沒有那回事」，哈利立刻說：「真的嗎？我還聽說……你們最近選了一個國王。」話一說完，現場觀眾驚呼連連，不少人馬上對哈利狂噓。荷伯聽完乾笑回應：「他說得有道理啦。」
哈利的吐槽其實也是有依據，因為川普今年多次在自家社群平台Truth Social暗示自己像國王，白宮官方社群網站甚至分享他戴皇冠的惡搞版雜誌封面，結果引發全美各地出現「無王」（No Kings）抗議活動。
哈利的脫口秀段子還沒結束，接著他繼續假裝自己真的很想演耶誕電影，更列舉自己願意努力做的事：「我可以自己錄試鏡帶、可以自己買機票去面試、我甚至可以和白宮和解一場無根據的訴訟……你們電視台不是都這樣？」
這句話是在暗酸《CBS》電視台與川普今年7月的1,600萬美元和解案，川普當時控訴節目《60分鐘》利用剪接，把他的政敵、美國前副總統賀錦麗的受訪內容「剪得不一樣」，有誤導觀眾意圖。
荷伯聽了急忙澄清：「我可沒做那些事。」哈利秒回：「或許這就是你被『取消』的原因。」觀眾瞬間爆笑，因為《CBS》在與川普和解後不久，宣布《荷伯報到》將停播，雖然官方說法是財務考量，但荷伯本人暗示這與川普脫不了關係。節目最後，舞台上飄下假雪，哈利與荷伯尷尬相擁，結束這場深夜段子。
哈利和川普有什麼恩怨？ 他是有多討厭梅根？
事實上，川普討厭哈利與梅根，早就不是新聞，去年他在競選時，曾放話當選後要把哈利驅逐出境，因為哈利曾在回憶錄中自爆吸毒史，他不會像前總統拜登一樣袒護哈利。但川普今年初受訪時改口稱：「我不會趕走哈利，因為他老婆已經夠麻煩了，她糟透了。」今年9月，川普到英國進行國是訪問，在國宴中大讚英王查爾斯三世「有一個優秀的兒子」，指的是威廉王子，被外界解讀他是刻意忽略哈利。
值得一提的是，哈利登上《荷伯報到》前，節目釋出的預告片就率先引爆討論。影片中，他和荷伯模仿實境秀《英國烘焙大賽》爆紅的對嘴片段。哈利假裝詢問：「如果我把你當國王伺候一天，你希望我做什麼？」荷伯回答「做烘焙吧？」但哈利卻一直聽成「乞求」（beg），兩人相互誤會、一來一往，最後假笑收場。《荷伯報到》官方IG分享預告片後，梅根更轉發到限時動態，引發熱議。
而在節目之外，《每日郵報》同時披露哈利的岳父湯瑪士馬可（Thomas Markle）在菲律賓動了3小時手術，目前仍在加護病房，恐需再進行血栓手術，家人喊話梅根「展現一點同情心」。
更多鏡週刊報導
梅根1分鐘內「換穿258萬元華服」！ 甜吻哈利王子反擊「偷穿」質疑
凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！ 1日換3套造型演繹「藍色時尚外交」
川普送凱特王妃驚喜大禮！ Tiffany星座手環藏寓意
其他人也在看
吳君如19歲女兒驚豔「巴黎名媛舞會」！一襲藍色高訂禮服美到外媒狂讚
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 4 小時前 ・ 28
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 119
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 141
小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容
2025 台北 101 跨年煙火邀請小 S 擔任宣傳短片旁白，賈永婕也在社群IG將錄音幕後花絮昨晚曝光，掀起熱烈討論，不只因為小S在錄音室多次情緒潰堤，畫面中悄悄入鏡的「姊夫」具俊曄，成為網友關注焦點。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 20
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 7
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 414
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 57
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 20
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 11
舒淇過敏仍硬撐！「素顏頂烈日」衝甘蔗林拍戲 她曝：每天都拍到生氣
由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在12月19日於台灣感動獻映。這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 48
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 4
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 56
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 1 天前 ・ 6
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話