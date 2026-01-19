哈利王子本週返國 與英國媒體展開最終法庭大戰

法新社今天(19日)報導，英國哈利王子(Prince Harry)本週將返回倫敦，參與他聲稱英國一家報紙集團非法收集資訊的審判。這是這位王室成員長期與媒體針鋒相對的最後一起案件。

這場預期將持續9週的審判，計劃今天在倫敦高等法院(London's High Court)開庭。這是哈利王子提起的第三起、也是最後一起訴訟，據傳他把向媒體究責視為己任。

身為英國國王查爾斯三世(King Charles III)的小兒子，哈利王子長久以來將母親黛安娜王妃(Princess Diana)之死歸咎於媒體，她在1997年巴黎的一場車禍中香消玉殞，當時她的座車正試圖擺脫狗仔隊的追逐。

廣告 廣告

哈利王子和其他6位高知名度的原告共同提出這項告訴，其中包括英國流行樂傳奇歌手艾爾頓強(Elton John)和他的丈夫大衛費尼許(David Furnish)。

這7位原告指控「聯合報業集團」(Associated Newspapers)涉嫌執行、或委託他人進行非法活動，例如雇用私家偵探在車內安裝竊聽器。他們也被控冒充個人來取得醫療資料並竊聽私人電話。

旗下擁有每日郵報(Daily Mail)、週日郵報(Mail on Sunday)和每日郵報網站(MailOnline)的「聯合報業集團」，已斷然否認這些指控，稱之為「聳人聽聞」且「荒謬」。

根據律師交給記者的一份審判日期草案，哈利王子預料將出席前3天的部份開庭陳述，並將在22日一整天出庭作證。(編輯：宋皖媛)