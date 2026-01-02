哈利王子為2子女鋪路！ 未來角色「有濃濃王室色彩」

哈利王子和梅根育有6歲的兒子亞契，以及4歲女兒莉莉貝。（翻攝meghan IG）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室6年，與一雙兒女——6歲的亞契（Archie）、4歲的莉莉貝（Lilibet）定居美國加州。近日英媒指出，哈利夫婦正在為兩個孩子的鋪路，他們的未來要做的事，竟有濃濃的王室色彩。

曾誓言打破王室「世代創傷」？ 為何首度把孩子納入慈善規劃？

過去哈利曾多次表明，自己在王室成長的過程不愉快，認為人生已經被安排好，是需要被打破的「世代創傷」。他曾在回憶錄《Spare》坦言，無法選擇人生方向，讓他感到痛苦，更直言，2021年帶著妻小移居美國，就是為了避免已故母親黛安娜王妃的悲劇重演。

過，在去年（2025年）耶誕節前，相關跡象似乎出現轉變。哈利與梅根宣布，將他們原本的「Archewell Foundation」更名為「Archewell Philanthropies」（Archewell慈善事業），並在聲明中指出：「夫妻與孩子，將以家庭身分擴展全球慈善行動。」這也是他們首次在官方文件中，將孩子納入慈善相關規劃。

根據《每日郵報》報導，一名哈利的老友私下直言，對此感到困惑，因為過去哈利堅持不讓孩子被頭銜、外界期待等因素限制，如今卻似乎往反方向前進，懷疑這是受到梅根影響。

哈利、梅根一家四口定居加州，曾帶孩子們去迪士尼樂園玩。（翻攝meghan IG）

為何近一年孩子曝光度明顯提高？ 返英維安申請會帶來什麼變化？

同一天，梅根也在IG發布一家人的耶誕節合照，稍後更釋出年度回顧影片，當中就有亞契和莉莉貝一起烘培、做公益的畫面。事實上，過去一年因梅根開始經營生活風格品牌「As Ever」、開設個人社群帳號，外界不時能看到她分享兩個孩子的身影，即便他們的臉部都被遮擋。

回顧2019年亞契出生時，哈利與梅根曾對外表示，不希望給孩子賦予「王子」頭銜，為了減少外界期待。兩人的密友、王室作家歐米德史考比（Omid Scobie）當時也指出，此舉是為了讓孩子在更正常的環境下成長。不過，2023年莉莉貝受洗後，哈利夫妻宣布兩名孩子分別使用「王子」和「公主」頭銜，白金漢宮隨後也更新王室官網上的相關資訊。

《每日郵報》王室專欄作家理查德伊登（Richard Eden）則在評論中指出，哈利夫妻把孩子納入慈善體系，可能與之後的商業布局脫離不了關係。他也提到，哈利持續爭取返英期間的官方維安，若相關申請獲准，未來孩子們將再度造訪英國，哈利夫婦與英國王室之間的關係，預料會出現新的變化。

