哈利王子難得與威廉有「1大共識」！ 親曝「入籍美國」真實想法

哈利王子登上播客節目，談美國生活、育兒等想法。（翻攝Hasan Minhaj YouTube頻道）

英國哈利王子（Pinrce Harry）脫離王室、搬到美國生活已經5年，近日他現身主持人哈桑明哈吉（Hasan Minhaj）的播客節目《Hasan Minhaj Doesn't Know》，不只正面回應是否成為美國公民的問題，更分享讓子女們使用手機的想法，難得和哥哥威廉王子（Prince William）有共識。

在節目中，明哈吉直接問哈利是否計劃成為美國公民？對此，哈利直言：「目前沒有這樣的計畫。」表明他雖已長居美國，但暫無入籍打算。

廣告 廣告

根據《People》報導，哈利與妻子梅根（Meghan Markle）2020年退出英國王室職務後，搬至加州蒙特西托，與6歲的兒子亞契（Archie）和4歲女兒莉莉貝（Lilibet）在當地生活。去年2月，哈利曾受訪透露，他曾「考慮」加入美國國籍，但這不是優先事項，當時他說：「這確實是我思考過的事情，但現在並非我最重要的目標。」

除了政治和身分認同，哈利在播客節目上分享美國的生活點滴，笑稱自己最「美國化」的習慣是學會衝浪，但依然不會穿短褲去餐廳，也不愛喝Coors Light啤酒。他也配合主持人，模仿美式口音說：「我在Applebee's點了麵包棒配牧場醬」，引人發笑。

哈利和梅根一家四口住在美國加州。（翻攝meghan IG）

禁止兒女使用手機

哈利也分享育兒經，表示他和梅根經常討論「何時可以讓孩子擁有手機」。他坦言，面對社群媒體，他們會更謹慎，不會輕易讓兒女接觸社交平台。他無奈說：「問題在於，現在的家長常缺乏這方面的認知。一支手機的本意是方便聯繫，但它卻打開了通往所有應用程式的門。」

哈利認為，與其讓孩子使用智慧型手機，不如考慮回到用老式手機，只具備基本的通訊功能。他說：「我們的目標應是確保當孩子長大時，世界已不再像今天這樣。」他也坦言，不讓孩子使用IG或Snapchat，往往會讓他們在校園中遭到排擠，「因為他們是班上唯一不用這些平台的人」。

那什麼年齡才適合接觸社群媒體？哈利說：「應該等到大腦發育成熟、開始認識自我後。」他認為21歲是個合理的門檻，但也悲觀指出：「科技公司永遠不會允許這種限制，他們會花幾千萬美元去遊說反對。」

威廉王子和凱特王妃，也嚴禁3名子女使用手機。（翻攝（翻攝princeandprincessofwales IG）

值得注意的是，哈利在「讓孩子用手機」這一點，與不合的哥哥威廉、嫂嫂凱特王妃（Kate Middleton）有共識。威廉夫婦日前也公開表態，嚴格禁止讓3名子女使用手機，強調孩子必須在家庭餐桌上交流、而非沉迷螢幕。

事實上，哈利與梅根透過他們的慈善組織「Archewell Foundation」，於2023年創立「父母網絡」（The Parents' Network）計畫，協助因網路傷害失去孩子的家庭，並推動線上安全政策。他們近期更因致力於心理健康與數位保護議題，獲得「年度人道主義獎」。

更多鏡週刊報導

威廉王子曝家中「鐵律」！嚴禁3子女用手機 罕提哈利：不想重蹈覆轍

哈利王子、梅根現身挺道奇！ MLB尊稱「王室」惹怒網友：帶賽啦

梅根第10位公關又走人！女強人撐不過3個月 友爆：離職前一定很慘