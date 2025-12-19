哈利王子雪地「秀騎技」！ 梅根PO照公然調情

哈利王子（右圖）去參加馬球比賽，妻子梅根（左圖）很興奮。（翻攝X@Mimicinque、Netflix）

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室將近6年，與一雙兒女住在美國加州蒙特斯托。寒冬來臨，哈利到科羅拉多州阿斯本參加馬球比賽，大展身手。梅根分享丈夫參賽的畫面，寫下「Oh, hello there」，被解讀為帶點調情意味。

梅根一句「Oh, hello there」代表什麼？

梅根在IG限動曬出哈利參加「世界雪地馬球錦標賽」（World Snow Polo Championships）的照片。可見哈利身穿亮藍色上衣、白色馬球褲，戴黑色安全帽與墨鏡，騎乘棕色馬匹、手持馬球桿，在雪地中大顯身手。梅根寫下簡短文字「Oh, hello there」調情意味濃厚。

廣告 廣告

世界雪地馬球錦標賽在里奧格蘭德公園（Rio Grande Park）舉行，哈利與知名馬球選手格蘭特加齊（Grant Gazi）及尼克羅丹（Nic Roldan）同隊出賽。而他的多年好友、被封為「馬球界貝克漢」的納丘菲格拉斯（Nacho Figueras）則效力另一支隊伍。

梅根曬出哈利大顯身手的模樣，寫下「Oh, hello there」調情。（翻攝meghan IG）

哈利近年較少出現在雪場 跟梅根有關？

根據《每日郵報》報導，哈利與菲格拉斯2006年在「Sentebale」慈善馬球賽結識，兩人多年來多次同場競技，交情深厚。菲格拉斯曾擔任該慈善機構的贊助人，也一直支持哈利和梅根，2022年更在他們的Netflix紀錄片露臉。不過，兩人上一次同場比賽是2024年4月在佛州的賽事，之後哈利因內部爭議退出該慈善組織。

事實上，哈利擅長雪上運動，是滑雪好手，童年時常跟母親黛安娜王妃（Princess Diana）、父親查爾斯三世（King Charles III），以及哥哥威廉王子（Prince William）到瑞士、加拿大滑雪。近年來他比較少現身雪場，外界推測這跟梅根不熱衷滑雪有關。

此外，哈利與梅根近期將為Netflix製作新作品，改編自暢銷愛情小說《The Wedding Date》，由編劇崔西奧利佛（Tracy Oliver）操刀劇本，並由兩人旗下的Archewell Productions共同製作，夫妻倆未來在影視領域的動向，也備受關注。

更多鏡週刊報導

威廉王子一家五口耶誕卡曝光！7歲路易「缺牙萌笑」搶鏡 夏綠蒂黏爸比超貼心

22歲英國王室成員擠火車「坐地板2小時」！ 埋頭寫報告被讚零架子

梅根寄信81歲截肢父親！ 怒控英媒「守在病床前」阻撓父女聯繫