哈利王子、梅根參加派對「合照竟被刪」！遭疑封殺王室 金卡戴珊揭真相

英國哈利王子和妻子梅根受邀參加金卡戴珊（Kim Kardashian）母親的生日派對。（圖／翻攝自X平台）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室後，定居美國近6年，逐漸融入好萊塢名人圈。去年11月，名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）母親克里絲珍娜（Kris Jenner）舉辦70歲生日派對，邀請哈利與梅根出席，卻因金卡戴珊事後刪除合照，引發外界揣測，甚至被形容為「刪照門」。近日，金卡戴珊終於親自出面，說明刪照背後的真正原因。

克里絲珍娜的70歲生日派對以「007」為主題，在亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻蘿倫桑切斯（Lauren Sánchez）位於比佛利山莊的豪宅舉行，現場星光熠熠，包括比爾蓋茲、芭莉絲希爾頓、瑪莎史都華、碧昂絲與母親蒂娜諾爾斯、瑪麗亞凱莉、馬克祖克柏、歐普拉與愛黛兒等人皆到場祝賀。哈利與梅根也盛裝出席，與賓客互動熱絡。

派對結束後，金卡戴珊在IG分享多張現場照片，其中可見哈利與梅根的身影，甚至還有她與梅根的合照、哈利站在一旁的畫面，但這些照片隨後全數刪除，立刻引發外界質疑，是否卡戴珊家族刻意切割哈利夫婦。

對此，金卡戴珊近日登上妹妹克蘿伊卡戴珊主持的Podcast《Khloé In Wonder Land》，首度打破沉默，親自解釋這起風波。她表示，家族一向非常重視肖像權，即便是與親友合照，也一定會事先取得同意才會公開分享，「我們從來不會沒經過允許就發照片，這不是我們的作風。」

金卡戴珊透露，當天家族原本被告知，哈利與梅根的照片是可以上傳的，因此才會分享至社群平台；但事後哈利與梅根意識到，當天正好是英國的國殤紀念日（Remembrance Day），不希望被解讀為在該日於派對中狂歡，基於對紀念日的尊重，才主動要求將照片下架。

她也補充說明，哈利與梅根當晚其實是「跑趴行程」，先出席了Baby2Baby慈善晚宴，支持家族好友小威廉絲（Serena Williams）獲頒「Giving Tree Award」，該活動當年募得高達1800萬美元善款，屬於正式且可被接受的場合；但若照片呈現在舞池中跳舞、狂歡的畫面，則可能引發誤會，因此選擇刪除。

面對事件後續被放大成輿論風暴，金卡戴珊也自嘲表示，有時只能一笑置之、輕鬆看待。她甚至半開玩笑提議，乾脆邀請梅根拍攝自家品牌SKIMS的宣傳照，「先上傳，30分鐘後再刪掉，然後說『不好意思，我沒有拿到使用同意』，這樣反而會變成最成功的行銷案例。」不過她也坦言，這件原本單純的小事，最後卻演變成瘋狂又荒謬的爭議，讓她感到相當遺憾。

