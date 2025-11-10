哈利王子、梅根國殤日「奔貝佐斯50億豪宅跑趴」！ 與英王室哀悼成強烈對比
英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室將近6年，近日再度成為話題中心。就在英國王室成員於倫敦出席莊嚴的國殤日紀念活動之際，哈利與梅根在洛杉磯一連參加兩場名流盛會，從慈善晚宴到卡戴珊家族女帝克里斯詹娜（Kris Jenner）的70歲生日派對，形成強烈對比。
慈善晚宴變社交暖身 哈利夫婦連跑兩場星光盛宴
根據《太陽報》報導，哈利與梅根8日晚間先是出席非營利組織「Baby2Baby」在洛杉磯舉辦的年度慈善晚宴。活動吸引好萊塢明星、企業家與慈善家，為弱勢兒童籌募生活必需品。當晚募得超過1,800萬美元（約新台幣5.58億元）的善款，網球名將小威廉絲（Serena Williams）獲頒「Giving Tree Award」，表彰她作為母親兼慈善家的貢獻。哈利與梅根與小威、黛咪洛瓦托（Demi Lovato）等人同場，展現他們重返名流圈的姿態。
幾小時候，哈利夫婦馬不停蹄趕往比佛利山莊，參加克里斯詹娜的007主題生日派對。該派對在亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）價值1.65億美元（約新台幣51.2億元）的豪宅舉辦，來賓包括金卡戴珊（Kim Kardashian）、歐普拉（Oprah Winfrey）、臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）、比爾蓋茲（Bill Gates）、愛黛兒（Adele）、小賈斯汀（Justin Bieber）等重量級人物。為確保隱私，所有賓客都被要求簽署保密協議，禁止在社群網站發布當晚的內容。
查爾斯率王室默哀 凱特、喬治莊嚴現身國殤音樂會
梅根當天穿一襲黑色Balenciaga高開衩禮服亮相，被形容為「黑天鵝風格」，展現明星氣場。哈利則身穿黑色晚禮服，胸前別著象徵英國國殤日的罌粟花，表情卻略顯嚴肅。根據《每日郵報》報導，王室專家湯姆鮑爾（Tom Bower）評論：「梅根能進入卡戴珊派對，是她社交上的重大勝利。但哈利看起來已厭倦被當作展品遊走，一天體育賽事、一天名流派對，無法再假裝微笑。」
鮑爾進一步指出，哈利或許仍擔心哥哥威廉王子（Prince William）對夫妻倆的行為不滿，雙方心結未解。他也爆料，梅根近年積極拓展人脈，甚至指示幕僚主動爭取名人派對邀請，希望重新鞏固在娛樂圈的曝光度，「她已從被邀請的嘉賓，變成主動尋求鎂光燈焦點的人」。
不過，哈利梅根在美國跑趴，也在英國引發爭議，許多網友在社群網站X批評哈利對國殤日不敬，指「他胸前的罌粟花看起來像派對配件」「他似乎忘了自己曾是英軍」。但也有少數人替他緩頰，指哈利已脫離王室，有權選擇自己的生活方式。
而在大西洋另一端，查爾斯三世（King Charles III）及卡蜜拉王后（Queen Camilla）、凱特王妃（Princess Kate）與喬治王子（Prince George），一同出席在皇家亞伯特音樂廳舉辦的「國殤日音樂會」，那是12歲的喬治首度參加國殤日活動。隔天英王在率領全英默哀，剛從巴西反英的威廉也現身。《每日郵報》指出，當哈利與梅根在洛杉磯出席名流派對時，查爾斯、凱特等人在倫敦主持國殤日活動，兩組人馬形成鮮明對比。
