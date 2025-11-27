哈利王子、梅根帶兒女下廚送暖！ 4歲莉莉貝「紅髮辮子頭」萌翻全場

哈利王子、梅根和一雙兒女做公益，到廚房準備食材。（翻攝archewell.org）

11月27日是美國的感恩節，住在美國5年的英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）在感恩節前夕，帶著6歲兒子的亞契（Archie）和4歲的女兒莉莉貝（Lilibet）一起做公益，為洛杉磯弱勢居民準備餐點。一家四口難得同框，莉莉貝梳了一個辮子頭，相當可愛。

小王子小公主也一起上工？ 亞契、莉莉貝跟爸媽並肩備餐

根據《People》報導，哈利與梅根率領旗下Archewell團隊，前往洛杉磯公益廚房「Our Big Kitchen Los Angeles」（OBKLA）協助備餐，響應感恩節回饋社區的精神。活動現場照片顯示，亞契和莉莉貝坐在爸媽身旁，認真地搓揉麵糰、打包食物，完全不怯場。

廣告 廣告

當天夫妻倆都戴著印有Archewell字樣的帽子，梅根還繫上了印著基金會標誌的圍裙，低調卻具辨識度。兩個孩子同樣戴了帽子，莉莉貝身穿紅色格紋洋裝，一頭遺傳自爸爸的紅髮綁成一個辮子，格外醒目。梅根將成果分享到IG限時動態，簡短寫下：「現身、做好事。」耐人尋味。

哈利王子和梅根一起準備餐點。（翻攝archewell.org）

梅根貼出哈利王子與兒子亞契備餐的影像。（翻攝meghan IG）

莉莉貝站在媽媽身旁，綁了一個辮子頭，相當醒目。（翻攝meghan IG）

菜園教育+做公益？ 梅根曝「從小教他們珍惜食物」祕訣

OBKLA是當地以社區力量運作的非營利廚房，每年提供超過7萬份營養餐點給洛杉磯地區有食物匱乏問題的民眾。根據基金會新聞稿，哈利與梅根的團隊當天協助打包餐點，將送往Los Angeles Mercy Housing、Pico Union Project及PATH 等社福機構。

事實上，梅根早前在訪談節目上分享育兒經，她跟哈利教孩子珍惜食物、理解社區的重要性。透露家中有自己的菜園，還有迷你版的農夫市集攤位，孩子們會從播種開始，一點一滴學習耐心與珍惜。

此外，她曾受訪透露：「我們總會確保家裡的餐桌有位置留給沒有家人的朋友，這很重要。」對她來說，孩子逐漸長大，過節的意義也越來越不一樣。「我現在最期待的，就是每年都能透過他們的視角重新感受節日的魔法。」一家人總會安排一些好玩的事，一起創造新的回憶。

更多鏡週刊報導

黛妃逝世前10天自曝「後悔做了這件事」！ 坦言：我傷害了威廉和哈利

梅根一出場…管家竟宣讀「公爵夫人頭銜」！作家看傻眼 專家批：她比誰都在意王室身分

梅根大素顏登封面！曝「哈利王子很愛我」 時機太巧？較勁凱特意味濃