哈利王子、梅根曬加州4億豪宅日常 身後「驚見黛妃」！2兒女心意曝光

哈利王子 在加州住家書房中收到妻子準備的巧克力驚喜，身後牆面上可見他與母親黛妃的回憶。（翻攝meghan IG／mychal3ts Threads）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室6年，與一雙兒女住在美國加州蒙特斯托價值1,400萬美元（約新台幣4.4億元）的豪宅。近日梅根推出自家品牌的巧克力，找來丈夫拍攝宣傳短片，意外曝光哈利書房內的佈置，有多件極具情感意義的私人物品，引發討論。

赤腳坐書桌、愛犬相伴 梅根突襲送巧克力有多甜？

梅根早前在IG限動分享一段短影片，可見她拿著自家品牌As Ever新推出的情人節巧克力，走近家裡的書房，哈利赤腳坐在書桌前工作，愛犬就躺在一旁的籃子裡，相當愜意。

哈利在書房拆開巧克力的瞬間，被梅根拍下來。（翻攝 meghan IG）

梅根遞上巧克力，哈利立刻笑說：「喔，好的，請給我。」就選了白巧克力口味。梅根確認後回應：「白巧克力？好的。」哈利接過巧克力後，也不忘甜蜜告白：「謝謝，愛妳。」夫妻甜蜜互動自然流露。

畫面模糊仍被認出？ 牆上隱約可見黛妃合照藏洋蔥？

除了夫妻互動，哈利辦公區的佈置也引發討論，眼尖的王室粉絲注意到，在哈利身後牆面上，隱約可見一張他與已故母親黛安娜王妃（Prince Diana）的合照。照片在影片中短暫入鏡，畫面並不清楚，但仍被熟悉王室影像的粉絲辨認出來。

哈利書房牆面上掛有一張照片，被眼尖王室粉絲認出，是他與已故母親黛妃的合照。（翻攝meghan IG）

這張照片同樣收錄於哈利於 2023 年出版的回憶錄《Spare》中，畫面裡，年幼的哈利從背後抱著母親，黛安娜身穿白色泳裝、笑容燦爛，是他相當珍貴的私人回憶。哈利曾在書中形容，儘管母親身為王妃，被世人奉為傳奇人物，但在他心中，黛安娜始終是一位真實又溫柔的母親。

哈利、梅根和一雙兒女，住在加州蒙特斯托的豪宅裡。（翻攝meghan IG）

照片旁邊還有一個卡片，上頭寫了「Love You Papa」（愛你爸爸），應是6歲的兒子亞契（Archie）和4歲女兒莉莉貝（Lilibet）送給他的，溫馨可愛。此外，牆面上還有一個玻璃展示櫃，收藏著多枚軍事徽章，據悉那是2014年他主辦「永不屈服運動會」（Invictus Games）時，烏克蘭代表團送給他的。

