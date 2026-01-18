哈利王子、梅根紀念十年戀情！ 曝親密影片「4歲女兒莉莉貝掌鏡」

哈利王子和梅根相戀十年，曬出到南非的舊照（右圖）和莉莉貝拍的影片（左圖）紀念。（翻攝meghan IG）

英國哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）脫離王室近6年，與一雙兒女定居美國加州。近日梅根在社群平台分享10年前的舊照，也曝光一段與哈利的黑白親密影片，透露影片是4歲女兒莉莉貝（Lilibet）拍攝的。

近來社群網站掀起「曬出2016年舊照」潮流，梅根也跟風，她先是在IG曬出一段黑白影片，可見與哈利穿著輕便，在草地上起舞、親吻，兩人滿面笑容旋轉，梅根把手掛在哈利脖子上，最後整個人像無尾熊一樣跨在哈利身上。梅根透露，這段影片是由「我們的女兒」莉莉貝掌鏡。

這支黑白影片由莉莉貝拍攝，可見梅根和哈利開心在草地上跳舞。（翻攝meghan IG）

梅根和哈利跳舞，最後梅根跨到哈利身上。（翻攝meghan IG）

哈利與梅根2016年到南非波札那旅遊，認定彼此。（翻攝meghan IG）

此外，她也分享與哈利2016年時的合照，寫道：「當2026年彷彿回到2016年……你必須親臨現場才懂那感覺。」據悉，這張照片是兩人交往初期是在南非波札那拍的，那是他們第3次約會，到非洲大自然中露營5天，遠離外界干擾，深入了解彼此。哈利曾在訂婚專訪中透露，就是在這趟旅程中，他意識到「梅根是我的靈魂伴侶」。

回顧哈利與梅根的愛情故事，兩人於2016年7月，透過共同朋友介紹相識，首次見面後就相約隔日再聚，感情迅速升溫。兩人於2017年11月正式宣布訂婚，2018年5月在溫莎堡舉行世紀婚禮，吸引全球矚目。不過，二人在2020年宣布退出英國王室高級成員行列，到美國生活，與王室之間的糾葛至今充滿話題。

哈利王子一家人去年的耶誕卡，亞契和莉莉貝一頭紅髮相當醒目。（翻攝meghan IG）

亞契和莉莉貝去年感恩節期間，跟著爸媽一起去做公益。（翻攝archewell.org）

梅根與哈利婚後育有1子1女——6歲的兒子亞契（Archie）和女兒莉莉貝。過去夫妻倆致力保護孩子隱私，但在去年節慶期間，逐漸在公開活動中少量曝光孩子的身影。例如在2025年耶誕賀卡中，曬出一家四口在小橋上的合照，可見2個孩子都遺傳了爸爸的紅髮基因。

此外，亞契和莉莉貝也跟爸媽一起去做公益，例如2025年感恩節前，一家四口到洛杉磯的志工廚房，幫忙協助備餐。小兄妹倆幫忙揉麵團、準備物資，為社區進一份心力，令人印象深刻。

