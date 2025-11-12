哈利王子、梅根跑趴出事了？ 慘遭金卡戴珊「消影」刪合照有詭

梅根（右）在派對上與金卡戴珊（中）合照，哈利王子（左）出現在背景中，這張照片已遭刪除。（翻攝kimkardashian IG）

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室將近6年，定居美國加州。早前他們到比佛利山莊，參加名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）母親克里斯詹娜（Kris Jenner）的70歲奢華生日派對，卻被金卡戴珊從IG上刪除合照，原因不明，讓網友百思不得其解。

金卡戴珊刪合照 網友起疑：都看過他們在派對上啊！

綜合外媒報導，克里斯詹娜的70歲生日趴主題為「007」，地點選在亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）價值1.65億美元（約新台幣51億）的比佛利山莊豪宅，當天現場星光熠熠，包括碧昂絲（Beyoncé）、愛黛爾（Adele）、歐普拉（Oprah Winfrey）、小賈斯汀（Justin Bieber），以及比爾蓋茲（Bill Gates）、祖克柏（Mark Zuckerberg）等重量級人物都盛裝出席。

哈利與梅根也受邀參加，當晚梅根身穿貼身黑色開衩長裙，露出修長美腿，哈利則穿黑色西裝，胸前別著罌粟花，紀念英聯邦的國殤紀念日（Remembrance Day）。

起初，在金卡戴珊分享到IG的多張照片中，還可見哈利夫婦的身影，包含梅根與金對著鏡頭合照、哈利在背後與他人交談的畫面。還有一張克里斯的背影照，梅根的手搭在壽星肩上，哈利則在旁邊扮鬼臉，氣氛看上去相當熱絡。不過，這兩張照片如今離奇消失。

另有一張照片，是梅根準備擁抱Netflix執行長瑞德哈斯廷斯（Reed Hastings）的瞬間，但這些照片全部被刪除。英國《每日郵報》向金、克里斯的代表求證，但尚未獲回應。

跑趴強碰英國國殤日 哈利夫婦引爭議

哈利、梅根慘遭「消影」，論壇Reddit上網友議論紛紛，有人留言：「為什麼要刪？我們都看過他們在派對上啊！」也有人嘲諷：「既然都參加派對了，卻又不想讓人看到合照，這樣反而更尷尬。」還有網友狠酸，整場派對就像《大亨小傳》中的奢華悲劇：「哈利和梅根就像湯姆與黛西，最後還是躲進錢堆裡。」

外界也推測，照片下架可能與時機有關，因為派對舉辦於11月9日週末，而11日正好國殤日，當時英國王室主要成員都在倫敦出席追思儀式。哈利夫婦在該悼念的時候忙著在美國跑趴，這可能讓他們的形象再度受挫，因此選擇低調處理相關畫面。

