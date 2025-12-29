哈利王子、梅根「第11位公關走人」！ 卡戴珊生日照爭議成導火線

梅根（右）11月在派對上與金卡戴珊（中）合照，哈利王子（左）出現在背景中，這張照片已遭刪除。（翻攝kimkardashian IG）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室近6年，定居美國自力更生，話題始終不斷。近日夫妻倆再度傳出人事異動，負責兩人慈善機構「Archewell Philanthropies」的首席公關主管梅瑞迪絲梅恩斯（Meredith Maines）正式辭職，而導火線之一，正是先前引發外界熱議的「卡戴珊家族生日照風波」。梅恩斯也成為第11位從哈利與梅根身邊走人的公關人員。

出席金卡戴珊母親豪華派對 合照被刪引發外界揣測？

根據《Page Six》報導，梅恩斯的離職消息在上週五曝光，一名知情人士透露，她其實早在耶誕節前就提出辭呈，目前只是暫時留任到新年，協助交接工作。

據悉，哈利與梅根11月參加名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）母親克里斯詹娜（Kris Jenner）的70歲奢華生日派對，爆發一連串風波，成為壓垮梅恩斯的最後一根稻草。

哈利與梅根11月8日到比佛利山莊，參加詹娜的70歲豪華生日趴，現場名流雲集，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、天后碧昂絲（Beyoncé）等人都是座上賓。

派對結束後，金卡戴珊和母親詹納曾在IG分享多張照片，包含與哈利、梅根一起的合照，不過，有哈利夫婦的照片不久之後卻離奇遭刪除。消息人士指出，王室圈內人私下形容，哈利與梅根參加這類派對相當俗氣，作風太高調，和王室形象背道而馳。

克里斯詹娜分享與哈利夫妻的合照，如今也被刪除。（翻攝IG）

梅恩斯成為第11位從哈利與梅根身邊走人的公關。（翻攝clay.earth）

不想惹怒王室？ 卻惹卡戴珊母女不爽？

《Page Six》進一步披露，哈利與梅根的公關團隊，曾私下要求卡戴珊母女移除相關照片，原因是「哈利正在與王室修補關係，不希望在這時候惹怒家族」。但另一名知情人士表示，卡戴珊家族對此感到不悅，認為派對主要是為詹納慶生，卻被哈利夫婦搶走焦點。

而梅恩斯作為公關主管，從今年1月上任後，長期負責應對外界對哈利與梅根的各種聲音與質疑。儘管工作壓力不小，但一名接近梅恩斯的人士仍向《Page Six》表示，她個性沉穩、不愛抱怨，也相當享受這段工作歷程，「但到了某個時間，就是該離開的時候」。

該人士也指出，梅恩斯過去在創投和科技產業歷練，習慣在高度變動的環境中工作，強調她在短短1年內完成許多任務，包括協助梅根的Podcast和影視計劃，以及處理哈利的慈善事務，她已經完成該做的事。目前，哈利與梅根的慈善機構只剩兩名員工。

