哈利王子、梅根「跑趴照」為何被刪？真相曝光！ 金卡戴珊親揭內幕

梅根（右）去年11月在派對上與金卡戴珊（中）合照，哈利王子（左）出現在背景中，這張照片已遭刪除。（翻攝kimkardashian IG）

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室6年，定居美國加州。去年11月，夫妻倆參加名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）母親克里斯詹娜（Kris Jenner）的70歲生日派對，卻被金卡戴珊從IG上刪除合照，原因不明，被戲稱為「刪照門」。近日金卡戴珊首度回應此事，說明刪除照片的真正原因。

不是不合？ 竟和「這一天」有關？

克里斯詹娜去年11月8日在比佛利山莊舉辦奢華生日趴，現場名流雲集，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、天后碧昂絲（Beyoncé）、哈利與梅根等人都是座上賓。派對結束後，金卡戴珊和母親都曾在IG分享多張照片，包含與哈利、梅根一起的合照，不過，哈利夫婦入鏡的照片不久後卻離奇遭刪除。

克里斯詹娜分享與哈利夫妻的合照，如今也被刪除。（翻攝IG）

金卡戴珊近日登上妹妹克蘿伊卡戴珊（Khloé Kardashian）的Podcast節目《Khloé in Wonder Land》，首度談及這起「刪照門」。她強調，其實整件事「非常單純」。她無奈說：「這件事真的很無辜，誇張到讓人覺得不可思議。媽媽跟梅根已經是多年的朋友了，她們的關係一直都很溫馨。」她透露，派對結束後，一家人只是單純在挑選照片，決定哪些照片適合分享到社群平台。

金卡戴珊說：「當時我們被告知，照片上傳是完全沒問題的。」但事後卻出現轉折。她表示：「照片發出去之後，他們（指哈利和梅根）才意識到，那天是英國的國殤紀念日，不希望被看見出現在派對場合。就算照片已經上架又刪掉，他們後來可能也覺得『啊，其實這樣有點小題大作』。」

當天發生什麼事？ 金卡戴珊終於說清楚？

金卡戴珊補充說，雖然哈利與梅根當晚也現身慈善活動Baby2Baby晚宴，但那樣的場合可以接受的，若是被拍到在舞池裡狂歡，可能就不太適合了。金卡戴珊強調：「我們刪除照片，是出於對國殤紀念日的尊重。」

梅根、哈利當時與壽星克里斯詹娜互動親密，如今也離奇消失。（翻攝IG）

國殤紀念日每年11月舉行，追悼在戰爭中為國捐軀的軍人，去年英國王室成員如查爾斯三世（King Charles III）、威廉王子（Prince William）、凱特王妃（Kate Middleton）等，都依照往例出席莊嚴的紀念儀式。巧的是，詹娜的70歲生日就在紀念儀式前一晚舉行，也難怪哈利的跑趴行為會被指觀感不佳。

談到風波後續，金卡戴珊自嘲：「有時候真的要對這種狀況一笑置之，輕鬆看待。」她還開玩笑提議：「我還說不如來拍一個Skims的完整宣傳，先發再刪，30分鐘後說『抱歉，我沒有獲得照片使用同意』。」但她直言，整起事件被放大成「瘋狂又荒謬的事情」，讓她感到遺憾。

