哈利王子「脫英」對老爸爆粗口要錢！ 查爾斯三世嘆：我不是銀行

哈利王子（左圖）跟查爾斯三世（右圖）的父子關係，令外界關注。（翻攝The Late Show with Stephen Colbert YouTube頻道／The Royal Family臉書）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室6年，與一雙子女定居美國加州。一本即將出版的新書披露，英王查爾斯三世（King Charles III）私下曾對親友抱怨自己「不是銀行」，指哈利在「脫英」事宜期間，不只情緒失控，甚至對老爸爆粗口、要求金援，父子關係變得更加緊繃，也讓已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）感到心力交瘁。

早有前兆？哈利一連串瘋狂舉動 讓已故女王失望

王室傳記作家羅伯特喬布森（Robert Jobson）在新書《溫莎王朝的傳承》（The Windsor Legacy，暫譯）中寫道，女王起初對梅根是抱有正面態度的，她認為梅根有雙重文化背景，也兼具美貌和溝通能力，是王室的資產，也很真摯歡迎她加入王室家族。查爾斯當時同樣認為，梅根對哈利有正面影響。

然而，哈利與梅根在2020年宣布卸下王室高級成員身分，移居美國加州，雖然女王在公開場合祝福兩人，但私下坦言，已對這一連串戲劇化發展感到疲憊。喬布森指出，女王甚至下令，將哈利打來的電話轉給查爾斯處理。

書中描述，查爾斯對此同樣感到不堪其擾，尤其哈利對他口出惡言，還要求要經濟支援，更私下對友人直言：「我不是銀行。」父子關係儼然降至冰點。

女王對哈利在談判退出王室期間的行為感到困惑，形容整件事相當瘋狂，她向友人坦言，對哈利、梅根離開感到失望，認為這是短視的決定。事實上，問題早在2018年婚禮前就已浮現，當時哈利曾為婚禮頭飾問題，與女王的御用造型師安琪拉凱利（Angela Kelly）起爭執，讓女王非常失望。

威廉也惹事？ 不出席活動「理由超瞎」惹怒女王

此外，書中還爆料，女王對威廉王子（Prince William）也不是完全沒有怨言。2022年7月，她因身體虛弱，請威廉代為出席溫莎附近一所安寧院的開幕活動，卻被威廉拒絕，理由竟是「那是爸爸的責任」。據稱女王對此感到惱火，反問：「那不就是保母和警察該做的事嗎？」最終那場活動改由長女安妮公主（Princess Anne）陪同出席，該行程也成為女王辭世前最後一次公開活動。

對於書中指控，哈利友人則向《Page Six》反駁稱：「哈利不喜歡虛構作品」。目前，新書內容已引發關注，白金漢宮與哈利夫婦尚未正式回應。

