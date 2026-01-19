哈利王子6歲兒餵犀牛！ 「濃密紅髮」閃閃發光吸睛

哈利與梅根的兒子亞契（右圖），到動物園餵食犀牛。（翻攝meghan IG）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）育有一雙兒女——6歲兒子亞契（Archie）和4歲女兒莉莉貝（Lilibet），一家四口定居美國加州。梅根近來分享家庭日常，亞契餵食犀牛，一頭濃密紅髮在陽光下閃閃發光。

梅根曝無憂的日子？ 一家四口生活藏細節

梅根在IG限動中分享「無憂的日子」，曝光多段生活影片。第一段影片中，她拍下加州的陽光，鏡頭隨即帶到游泳池的畫面，她的母親多莉雅（Doria）和年幼的莉莉貝正在水中嬉戲，享受溫馨祖孫時光。第二段影片則是梅根與哈利在草地上跳舞，畫面輕鬆。

莉莉貝和祖母多莉雅，在水中嬉戲。（翻攝meghan IG）

梅根分享手寫的「農夫市集購物清單」，鏡頭一旁可見莉莉貝的身影。（翻攝meghan IG）

第3支影片中，鏡頭一角隱約出現莉莉貝的身影，她穿小碎花裙，桌上放有一張手寫的「農夫市集購物清單」，上頭畫有許多彩色小插圖，清單下方寫著「耶！你做到了！」充滿童趣。

紅髮遺傳誰？ 亞契根本「迷你版哈利」

最吸睛的片段，莫過於亞契在加州棕櫚沙漠的動物園裡餵食犀牛。只見他拿著小樹枝遞向犀牛吃，一頭遺傳自爸爸的紅髮，在陽光下格外顯眼。此外，梅根也分享自己餵食長頸鹿畫面，她穿全白針織上衣配長褲，親手遞上生菜葉，相當悠閒。

亞契到動物園餵犀牛，在動物園餵食犀牛，濃密紅髮在陽光下格外顯眼。（翻攝meghan IG）

梅根穿一身白，親手餵食長頸鹿。（翻攝meghan IG）

哈利與梅根脫離英國王室6年，在美國發展自己的事業。梅根近年推出自己的生活風格品牌，也推出Netflix影集《愛你的梅根》。早前她接受《PEOPLE》專訪時分享，隨著孩子逐漸長大，她重新找回自己的熱情。她表示，當孩子不再需要全天候照顧，而是能各自探索世界時，身為母親、妻子與女性的自己，也能「重新擁有屬於自己的遊樂場」，這個過程讓她感到格外踏實。

