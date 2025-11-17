「哈哈台」傑尼搭擋雙作家開新節目！陪伴16＋青少年深夜時光
小公視全新讀書節目《反正你也不睡覺》正式上線，作家吳曉樂、《哈哈台》主持人傑尼、作家陳栢青組成「深夜陪伴三人組」，帶著每個人青春裡那些睡不著的理由，在深夜陪伴仍亮著螢幕的青少年。從故事出發，也從故事挖出成長裡每一道裂縫與亮光，打造一段專屬青春的深夜時光。
首次挑戰製作人工作的吳曉樂，表示自己發起讀書節目的理由很簡單：「既然大家深夜都不睡，那不如一起聊書、一起度過。」一人身兼主持與製作，她苦笑坦承：「現在一有空就是拼命讀書，因為我們要錄60集啊！」她回憶17歲的自己就讀台中女中，每天被成績和焦慮包圍：「如果沒有好成績，我還會是我嗎？」圖書館是她的避難所，而作家宮部美幸的《模仿犯》更是扭轉青春的巨大閱讀記憶。
擅長街訪的《哈哈台》傑尼，日前才剛獲得「林榮三文學獎」散文獎佳作。她自曝高中完全「活在自己的世界」，午休窩在圖書館、最愛三毛的《撒哈拉的故事》。她把文學形容成精神糧食：「不補會像缺水！」錄節目後更首次感受到讀書會的魅力：「原來跟人討論書這麼好玩！」唯一的恐懼只有一項「我最怕沒有高中生想看，但節目真的很好看啦」。
陳栢青則分享，自己從小因為媽媽是圖書館館長，反而對圖書館「想逃」，偏愛叛逆的花錢去租書店，但離開故鄉後想家就會去圖書館待著。曾經改編為電影的小說《天才雷普利》是他青春裡的靈魂窗口：「只要打開書，我就可以變成任何人。」最愛訪問來賓的他更用獨特比喻表示：「訪來賓就像舔嘴唇上的死皮，會想深入挖。」讓現場兩位主持人聽完都瞬間斷線。《反正你也不睡覺》17日起於小公視每周一、二晚間9點播出，18日起在YouTube、Podcast每周二、五同步上架。
更多中時新聞網報導
丁噹勾阿弟唱情歌正宮不爽開嗆
韋禮安新歌合作艾蜜莉 唱到想跳起來
TPBL》國王易帥洪志善 毛加恩：看好他
其他人也在看
徐凱希自爆房東耍賴血淚史 遭嗆「你有證據嗎？」苦吞違約金
哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」。中時新聞網 ・ 7 小時前
「芬普尼蛋」延燒！ 石崇良：本週擴大抽驗籠飼蛋
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣文雅畜牧場的問題蛋，日前又有4萬顆，賣給台中的蛋行，並流入市面。對此石崇良今天接受訪問表示，這次市場雞蛋抽查，將會採「風險分層」的方式進行。評估標準包括過去紀錄、飼養密度等指標。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
打造零距離屏東救心網 到院前心電圖判讀風險移撥款成果發表
記者毛莉／屏東報導 為了搶救心跳的每一秒，衛生福利部中央健康保險署高屏業務組擴大推動…中華日報 ・ 10 小時前
法拉盛華男疑遭「騙婚」妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
皇后區法拉盛一名柳姓男子於新冠疫情期間結識在中國的魏姓女子，雙方同為離異者並各自撫養有子女，柳男認為彼此經歷相似、三觀契...世界日報World Journal ・ 8 小時前
桃園路段驚傳鐵架掉落釀禍！8車受損 貨車疏忽最高罰1.8萬
國道1號桃園路段發生嚴重交通事故，五輛車停在內線車道，起因是一個掉落的鐵架導致多車連環撞擊。事故發生於15號深夜11點多，位於國道1號南向46.4公里處，疑似是小貨車未將後方蓬架固定妥當導致掉落，造成後方車輛來不及煞車而撞擊。現場一片狼藉，白色休旅車車頭出現巨大凹槽，另一輛車的車頭則完全毀損，保險桿脫落，鐵架扭曲變形，碎片散落一地。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
冬盟》賽後找上核爆的余謙 彭政閔：為什麼節奏要放這麼慢？
中信兄弟第一指名余謙連續2年季後都參加冬盟，台灣山林隊教頭彭政閔賽前才期待能投出身價，初登板的台灣冬盟卻出師不利，開賽前3名打者就四壞2次，隨後遭連續長打伺候，第一局投40球狂掉4分退場，遭台灣海洋隊無情KO，最快球速只有143公里，首秀就吞敗投。自由時報 ・ 1 天前
威力彩開獎了！11/17中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114092期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為34、36、28、18、17、19，第二區為06。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
新婚一個月！Lulu辣穿高衩泳裝「神秘三角洲」全看光 1亮點掀熱議
女星Lulu（黃路梓茵）擁有流利的口條，踏入演藝圈後主持過不少典禮活動，深受粉絲的喜愛。而Lulu在上個月跟陳漢典登記結婚，一舉一動都備受關注，近日還曬出穿高衩泳裝的火辣畫面，驚人身材讓網友全都看傻眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 22 小時前
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 23 小時前