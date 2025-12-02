哈塞特任聯準會新主席呼聲高 「Fed傳聲筒」：他符合川普兩點標準

川普的白宮經濟顧問委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），有望出任下一任聯準會（Fed）主席。

[Newtalk新聞] 素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）周一（1 日）透露，儘管聯準會（Fed）主席的面試還在進行中，但美國總統川普似乎已心有所屬，傾向選擇白宮經濟顧問委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）來出任下一任主席。他表示，哈塞特符合川普兩個關鍵標準：忠誠度、在市場上的公信力。

蒂米羅斯表示，川普周日稱「我知道我要選誰了」，但被問到是不是哈塞特，只是笑而不語。而上週，當哈塞特成為熱門人選的消息傳出後，長天期美債期利率出現下降，這被視為他能夠獲得市場信任的證據。哈塞特也於周日的《CBS》節目中表示，這一市場反應，證明他能在不犧牲通膨下，實現川普要求的降息目標。但他也表示，有關自己有望成為人選的報導只是「傳聞」。

忠誠度成關鍵因素

蒂米羅斯表示，哈塞特因與川普的關係密切而佔優勢，他曾在 2017～2019 年擔任白宮經濟顧問委員會主席，2020 年新冠疫情（COVID-19）爆發後，短暫回鍋任川普的高級顧問，今年一月川普重返白宮後，又出任白宮經濟顧問委員會主任。據知情人士透露，哈塞特已向白宮和其他政府官員表示，希望獲得此職位，並認為自己是最佳候選人。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，自勞工節（9 月 7 日）以來，一直在進行有條不紊的遴選工作，已將最初的 11 名候選人縮減至 5 人，包含哈塞特、前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）、現任聯準會理事沃勒（ChristopherWaller）和鮑曼（Ｍiehelle Bowman），以及貝萊德高層里德（Rick Rieder）。沃許在今年夏天曾被視為與哈塞特並列的人選，但如今川普似乎內心已定好了人選。

遴選流程接近尾聲

蒂米羅斯表示，貝森特一直在主導這場歷時數月的公開遴選，諸位候選人透過線上與多次實際面試競爭。而最終的候選人已與貝森特會面，本週起也將與副總統萬斯（JD Vance）和其他白宮工作人員見面，之後將與川普會面。貝森特表示，川普可能在聖誕節前宣布提名人選。

白宮副新聞秘書德賽（Kush Desai）表示：「在川普總統正式宣布前，關於聯準會提名的討論都是猜測。」

儘管各種跡像都指向哈塞特，但蒂米羅斯引述據了解情況的人士稱，川普仍可能改變主意。該知情人士透露，川普上週仍在與盟友討論「應該選誰成當下一任聯準會主席」，並要求盟友為哈塞特或沃許等人選提出理由。有人告訴川普，「如果選擇哈塞特，他將失去這位國家經濟顧問委員會主任」；另一名與川普討論過此事的人士表示，貝森特是目前唯一可能改變哈塞特勝出的潛在人選。

美國財政部長貝森特。 圖：翻攝自騰訊網

儘管貝森特已私下和公開排除自己參選的可能，但據直接知情人士透露，川普上週週告訴盟友，自己對貝森特非常欣賞，仍願意將其視為聯準會主席的潛在候選人。

專業資格與爭議並存

蒂米羅斯表示，除忠誠度外，哈塞特還有一項優勢在於擁有紮實的保守派資歷。他是一位發表過論文的經濟學博士，曾在聯準會擔任經濟學家。2017 年，參議院以兩黨多數票確認為經濟顧問委員會主席。然而，他的候選資格，也引發一些前同事疑慮，他們質疑哈塞特是否具備擔任該職位的風骨，及必要時與川普唱反調的決心。

在川普第一任期內，哈塞特曾堅定捍衛央行獨立性的重要性，但在今年，他與川普一起批評聯準會和現任主席鮑爾（Jerome Powell）。他在夏季和上個月指責聯準會未更積極降息、並存在「黨派偏見」，這項指控幾乎遭所有聯準會官員反對。最近兩次會議，聯準會均實施降息，但部分官員對進一步降息態度謹慎，包括在下周的會議上，他們需要平衡勞動力市場疲軟和通膨黏性的雙重擔憂。

