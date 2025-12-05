哈塞特入Fed恐降息？央行：勿過度解讀 Fed仍具獨立性

美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，央行評估即便是川普屬意人選，也要依經濟數據進行決策。李政龍攝



美國總統川普近日受訪時透露，已選定下一任聯準會（Fed）主席人選，並對國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）大力稱讚，由於哈賽特立場偏鴿，降息機率高、美元恐下挫，連帶讓新台幣朝偏升格局。央行外匯局局長蔡烱民今天表示，哈塞特進入Fed之後，仍要依經濟數據進行決策，憂心Fed喪失獨立性應是過度解讀，影響新台幣匯率並非只有利率政策，外資動向值得關注。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特。路透社

蔡烱民認為，市場評論哈塞特相對鴿派、與川普關係良好，這是市場評論，或許將會於明年1月會發布人選，但哈賽特進入Fed後，仍要以經濟情勢、通膨和就業情勢等作為依據，且Fed為多數決，透過投票取得共識，目前市場應該是過度解讀Fed恐喪失獨立性。

廣告 廣告

蔡烱民直言，明年Fed可能會降息，對國際美元帶來影響，也會連動到新台幣，但影響新台幣匯率的因素不會只有貨幣政策，主要是外資進出的資金，目前很難解讀外資的動向，但不用過於擔憂利率政策對新台幣匯率的衝擊。

更多太報報導

央行賣匯阻貶！外匯存底連二降 失守6000億美元關卡

穩定幣真能取代貨幣？楊金龍：難成支柱 新台幣版誘因有限

房貸餘額年增率連13降！土建融由負轉正 央行曝「個案拉抬」所致