哈塞特接聯準會主席？ 川普政府內部傳有雜音

美國政治新聞網「Politico」16日引述3名知情人士報導，美國總統川普(Donald Trump)政府的部份官員，已對白宮國家經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)可能成為聯邦準備理事會(Fed)下任主席提出質疑。

川普上週告訴華爾街日報(Wall Street Journal)，他已經把聯準會主席的接班人選縮小到哈塞特、或是聯準會前理事華許(Kevin Warsh)。

「Politico」16日報導，川普政府中有些人認為，哈塞特在目前的工作崗位上，除了擔任川普議程的公共傳聲筒之外，並沒有起到什麼作用。

廣告 廣告

報導指出，這引發了對他並不適合接替鮑爾(Jerome Powell)擔任聯準會主席的憂心。

哈塞特先前在接受接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時說，聯準會的使命是展現獨立性，但川普的意見「仍然重要」。

現任聯準會主席鮑爾的任期將在2026年5月到期。川普預料將在明年初宣布接替人選。(編輯：鍾錦隆)