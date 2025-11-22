哈孝遠回啦啦隊「啾啾貼圖」被抓包！妻轟沒邊界感：再過去就攝護腺了

娛樂中心／台北報導

哈孝遠與空姐老婆「瑄瑄」劉凡瑄近日上節目聊到夫妻相處，瑄瑄大抱怨哈孝遠對女生完全沒有「邊界感」，只要在工作上遇到美女，就會親切熱絡甚至互換聯絡方式，更誇張的是還會積極追蹤女生並按讚，氣得瑄瑄說：「你那個中間有紅線，再過去一點就是攝護腺了」。

哈孝遠坦言，他在社群經營上並不算成功：「我當藝人當這麼久，追蹤才兩萬多，稍微互動一下也沒什麼啦。」他透露，有時候女生傳訊息說「謝謝小哈哥照顧」，他為了禮貌就會回個貼圖，沒想到這個「貼圖」成了夫妻衝突最大導火線。瑄瑄聞言直接翻白眼補槍：「每次都傳『啾啾』貼圖！你說我怎麼能不生氣？」讓全場笑翻。

瑄瑄表示自己提醒過無數次，卻總被老公以「基本禮貌、禮尚往來」帶過。對此，哈孝遠澄清，很多情況其實是工作需求，「有時候錄影現場會找啦啦隊，大家氣氛開心，收視群也喜歡。工作完後，如果人家發限時，給個讚是合理的。」



