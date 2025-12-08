哈孝遠瞞老婆收岳母66萬支票 瑄瑄聽真相震驚到說不出話

哈孝遠（左）瞞老婆瑄瑄拿岳母66萬支票 。（圖／中天提供）

中天《綜藝OK啦》週三（10日）晚間9點播出「風不平浪不靜的演藝圈，你們的婚姻還撐得下去嗎」。 哈孝遠透露有件事瞞著瑄瑄很多年：「結婚時講好聘金跟嫁妝兩免，但有天岳母拿了1張66萬的支票給我說『不好意思，數字沒有很多，但就是我的一點心意』，我當下就拿去銀行兌現。」瑄瑄聽了震驚到說不出話。

哈孝遠又接著說：「妳也不用難過，妳也有享受到，就是之前妳生日時，我買的精品零錢包，退稅完大概2萬6，妳當時很開心地跟我說了無數次謝謝，但其實妳可以去謝謝媽媽。」瑄瑄聽完氣到不行：「我就想說他怎麼突然送我一個零錢包，自己還買了一個很厲害的手錶。」她也逼問哈孝遠手錶的價格，他則尷尬回應：「大概60幾萬，就剩下的錢剛好花完。」

哈孝遠也誇讚老婆瑄瑄超體貼：「我最近幾個月因為體重的關係，身體真的沒有很好，醫生也說我再不減肥就會有很多問題出來，從那時候開始，瑄瑄每天幫我做健康早餐，就連她飛長途航班回來都早上5點了，還先送兒子上學，再去買食材做早餐給我吃，這我一直放在心裡，很感動。」話才剛說完，瑄瑄就眼淚潰堤，正當全場來賓以為她是聽了哈孝遠的告白而覺得感動時，瑄瑄卻說：「我飛那麼累，你為什麼不送小孩上學？」話一出讓全場來賓傻眼。

