哈密瓜標錯價？全聯駁斥揭真相 將全面改用電子價卡

近日有網友曬照指出，全聯福利中心標錯價錢，哈密瓜變成蘋果，一顆還要價3465元。對此，全聯今（11/24）嚴正駁斥，表示是消費者在自助貼標區刻意製造錯誤標示，不排除依法追究責任，同時，未來全部門市將逐步改為電子價卡，讓價格更準確無誤。

一名網友23日在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」PO照指出，全聯內湖IKEA店哈密瓜貼成「日本青森土岐蘋果」標籤，一顆要價3465元，直呼「這哈密瓜應該是鑲了黃金蘋果」。

貼文引起網友熱議，「就算日幣賣也太貴了」、「這價格應該是惡魔果實」，但也網友指出，該店設有自助貼標區，懷疑是消費者惡作劇，「這很明顯就是客人自己手賤在自助區亂按故意亂貼；品名不一樣，數量也不對」。

全聯今對此發出聲明，指出近期網路上發現有人刻意製造錯誤標示、散布不實資訊或影響秩序的惡意行為，公司嚴正以對，上周日（11/23）發現消費者在自助貼標區惡意輸入錯誤品名及價格，並將不符的標籤貼於蔬果商品上，拍照上傳社群造成外界誤解。針對蓄意操作、影響其他消費者權益或損及公司名譽之行為，全聯不排除依法追究責任，必要時採取相應法律行動，呼籲民眾切勿因一時惡作劇而須承擔相關法律後果。

全聯提到，一直以來都希望提供具競爭力的優惠價格給顧客，創造顧客、供應商、通路都能三贏的消費經驗。但針對價格標示管理，全聯已深切檢討標價相關流程，由於頻繁的查價、降價，同時造成門市同仁執行替換價卡的困難，進而導致消費者誤解，原本盡力提供優惠價的美意也大打折扣，針對這點全聯深感抱歉。

全聯說，已聽到消費者的聲音，未來將持續提供優惠價格，但會提出便於門市同仁執行的標示作業，不但讓同仁更省力化作業，也讓消費者能更安心選購，並允諾長期投資設備道具，全門市將逐步全面更改為電子價卡，讓價格調整能更準確無誤，守護安心、便宜、便利的品牌核心價值。

