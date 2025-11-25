哈密瓜被誤標成蘋果"要價3465元" 全聯:消費者惡搞標籤

生活中心／林詠琪、嚴文謙 台北報導

有民眾在網路分享，全聯內湖ikea店，發現一顆哈密瓜，售價高達3465元，引發熱議，而且標籤還寫著"日本青森蘋果"，讓網友直呼，這哈密瓜應該是鑲了黃金蘋果。對此，全聯強調，這是消費者在自助貼標區，惡意輸入錯誤品名跟價格，不排除依法追究責任。

一顆台灣網狀哈密瓜，竟然賣到3465元，有網友在臉書社團PO出這張照片，引發熱議，但仔細看標籤，上頭寫著"日本青森土岐蘋果"，讓他直呼這哈密瓜，是鑲了黃金蘋果嗎？

民眾：「我不會注意這種奢侈品，對某些人來說不會（貴），啊我會。」

很貴的哈密瓜，或許有人見過，但品名打日本蘋果，就怪怪的了，而且數量99顆，也不對欸，原來是有人在超市的自助貼標區，惡搞哈密瓜。





超市的自助貼標區。（圖／民視新聞）









民視記者林詠琪：「滿滿的水果想吃幾顆，或想吃哪一顆，都可以任君挑選，因此業者提供民眾，可以自助秤重，放上去簡單點選，就會有標籤可以結帳，只是沒有想到，有人因此惡作劇。」

正常來說，挑完蔬果放上秤重，點選品名就會出現價格標籤，但有人惡作劇，選了99顆日本青森蘋果，拿到標籤後，跑到台灣哈密瓜區亂貼，造成民眾誤解。





超市提供消費者自行挑選蔬果，並設自助貼標區。（圖／民視新聞）













民眾：「我有想過這種問題，會有這種人，這樣其實是不應該的，欺騙的行為等於是詐欺嘛，每次都用（自助貼標）很方便啊。」

消費者方便卻有人當隨便，全聯表示針對蓄意操作、影響其他人權益、或損及公司名譽的行為，不排除依法追究責任。另外，針對價格標示管理，已經深切檢討流程，將逐步全面更改為電子價卡。減少外界疑慮。

