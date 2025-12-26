哈希納時代終結！拉曼攜「復仇劇本」返孟加拉 總理大位成囊中物？

編譯莊佳芳／綜合報導

孟加拉政壇重量級人物、孟加拉民族主義黨領袖拉曼，結束長達17年的海外流亡，於25日返回首都達卡，為明年2月舉行的大選全力衝刺。他向支持群眾承諾，將致力於恢復民主與經濟權利。隨著前總理哈希納在學生抗議浪潮中下台、執政的人民聯盟面臨可能遭禁選的局勢，孟加拉政壇權力版圖正迅速重組。外界普遍認為，拉曼有望率領民族主義黨成為國會第一大黨，並角逐總理大位，此次選舉也被視為孟加拉能否重返民主秩序的關鍵考驗。

廣告 廣告

拉曼成下屆總理熱門人選

孟加拉政壇重要領袖拉曼（Tarique Rahman），結束17年的海外流亡生活，於25日返回孟加拉。拉曼將帶領孟加拉民族主義黨（BNP）為明年2月登場的大選全力衝刺，而他也被視為最有可能登上總理寶座的人選。

拉曼在25日中午抵達孟加拉首都達卡，他的妻子以及女兒皆陪同在側，《紐約時報》報導，拉曼搭乘巴士離開機場時，沿途道路兩側擠滿了大批支持者，眾人載歌載舞，歡慶他的歸來。臨時政府新聞秘書阿拉姆（Shafiqul Alam）表示，希望拉曼的回歸能幫助艱難的政治過渡。

拉曼向民眾承諾，將致力於恢復民主和經濟權利，並平等對待國內的少數群體。（圖／翻攝自X平台 @bdbnp78）

出生政治世家卻流亡英國

拉曼出身政治世家，其父拉赫曼（Zia ur Rahman）於1970年代末接掌孟加拉政府，但隨後遭其他軍官刺殺身亡；其母吉亞（Khaleda Zia）則是孟加拉首位女性總理。自1991年吉亞當選總理後的約十年間，她與時任反對派領袖、前總理哈希納（Sheikh Hasina）長期對立，兩人輪流執政，主導孟加拉政壇。

拉曼在2007年被以貪汙罪名逮捕，隔年他獲得保釋後隨即前往英國，開啟了他17年的流亡人生。2009年哈希納上台後，針對他的法律指控更超過80起，但如今所有指控皆已被撤銷，拉曼的律師，同時也是孟加拉民族主義黨法律部秘書長卡邁勒（Kayser Kamal）表示，大多數的案件都是誹謗性質。

盼完成母親對孟加拉的期許

孟加拉在前總理哈希納（Sheikh Hasina）因學生抗議運動下台流亡印度後，由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）暫時接管。哈希納也因三項違反人道罪，被達卡法院判處死刑。

拉曼在回國後，向孟加拉民眾承諾，將致力於恢復民主和經濟權利，並強調將平等對待國內的印度教、基督教和佛教少數群體。他表示，希望與人民共同建設一個其母親夢寐以求的國家，無論男女老少，都能平安出門、平安回家。

BBC分析，哈希納領導的人民聯盟（Awami League）很可能被禁止參選，孟加拉民族主義黨則很可能一舉奪下國內最大黨，外界普遍認為此次的選舉將成為孟加拉史上最重要的選舉之一。

哈希納目前仍流亡印度，其領導的政黨預計將被排除在明年的大選名單外。（圖／翻攝維基百科）

更多三立新聞網報導

一文看懂／南韓電競產業 如何從「被媽媽強制關機」翻轉成高薪職業

受審畫面首曝光！解放軍將領拒鎮壓天安門：軍隊老百姓混一起，怎麼打？

川普高喊經濟黃金時代來了 但主要受惠者為前10%金字塔頂端富豪

蠶食鯨吞巴人領土！以色列再新設19處屯墾區 14國批破壞區域和平

