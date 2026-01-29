哈德利希用音樂說故事 小提琴與鋼琴重奏對話

記者黃朝琴／臺北報導

《小提琴家奧古斯汀．哈德利希音樂會》4月7、8日於臺北國家音樂廳登場，小提琴家哈德利希攜手鋼琴家查爾斯．歐文，以小提琴與鋼琴二重奏形式，從巴洛克的結構美感、印象派的色彩流動，乃至法國現代主義、日本當代語彙與俄羅斯新古典，且包含無伴奏小提琴曲目，匯聚6首經典，曲目橫跨3世紀，用最真摯琴聲慢慢說故事，分享私密的音樂對話。

牛耳藝術表示，哈德利希2023 年首度來臺灣舉行獨奏會，2024 年以二重奏形式再訪，去年更首度攜手柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團於亞洲演出，哈德利希以細膩而真誠的音樂語言，逐漸累積出屬於臺灣樂迷的共同記憶。

今年4月，小提琴家哈德利希（Augustin Hadelich）與長年合作夥伴、鋼琴家查爾斯．歐文（Charles Owen）來臺灣演出，兩人以精準細節與流暢線條感著稱，他們將以琴聲描繪線條，以節奏塑造情節，邀觀眾見證一場橫跨時代、由聲音構築而成的音樂旅程。

這場音樂會將演出，德布西《G小調小提琴與鋼琴奏鳴曲》、武滿徹《妖精的距離》、普朗克《小提琴與鋼琴奏鳴曲》、易沙意《G大調第五號無伴奏小提琴奏鳴曲》及普羅高菲夫《D大調第二號小提琴與鋼琴奏鳴曲》。值得一提的是，哈德利希擅於改編樂曲，也將演出親自改編德．葛利尼選自《聖身奧妙歌》的《頌歌》。

橫跨3個世紀的音樂旅程，展現哈德利希駕馭不同時代風格的深厚功力，也反映哈德利希近年對聲音成熟度與音樂誠實性的思考，那就是不追求炫技，回歸每一個聲音自然地被聽見。

哈德利希表示，他一直在追求一種像歌唱般自然的聲音，希望每一場演出都是與觀眾分享，而非單純展示技巧。但同時我也非常注重細節，注重到了吹毛求疵的程度。

哈德利希提到，觀眾或許不會察覺他在細節上做了哪些調整，但他們能感受到音樂聽起來更自然、更真實。對他而言，沒有所謂完美的終點，沒有最好，只有更好。

牛耳藝術指出，哈德利希1984年出生於義大利，5歲開始學小提琴，7歲舉辦人生第1場音樂會，1999年15歲那年，哈德利希因家裡農場火災意外，讓他臉和手都嚴重燒傷，被送到德國治療，整整一年無法練習演奏，但也讓他意識到音樂對我有多重要。

康復後，哈德利希進入茱莉亞音樂學院，22歲拿到印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎，2016年他與西雅圖交響樂團合作錄製的亨利．杜提耶小提琴協奏曲專輯，拿下葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏獎」。2018年獲選「音樂美國」雜誌「年度最佳器樂演奏家」，現在則是波士頓交響樂團駐團音樂家。

小提琴家奧古斯汀・哈德利希4月登臺北國家音樂廳。（牛耳藝術提供）

小提琴家奧古斯汀・哈德利希4月來臺演出，6首經典曲目橫跨3世紀，用最真摯琴聲慢慢說故事。（牛耳藝術提供）

《小提琴家奧古斯汀．哈德利希音樂會》4月7、8日臺北國家音樂廳登場。（牛耳藝術提供）

鋼琴家查爾斯．歐文以精準細節與流暢線條感著稱。（牛耳藝術提供）