哈日族必備神器 出發前先上線買票券抵達直接吃喝玩樂
日本真是一個台客怎麼去都不會膩的旅遊勝地！光是今年1-8月累計赴日人數竟高達450萬人次。只是全球造訪日本的遊客眾多，現在飯店滿房、餐廳爆訂、樂園門票一票難求已成常態。想要悠閒吃壽司、泡溫泉、看富士山，不想花時間排隊、不被匯率手續費搞煩，現在有更聰明的方法，那就是出發前先把所有票券搞定。
根據日本觀光局資料顯示，今年前八個月，已有超過2838萬人次造訪日本，其中韓國、中國、台灣是前三名的大咖。赴日觀光的遊客實在太多，哈日族不得不面對常常爆滿的餐廳、樂園與各式熱門活動。3T GDS（三禘券鏈通科技）看準趨勢，與日本在地票券平台Japanticket攜手推出跨境票券串接服務，把日本超過1500種熱門餐廳、文化體驗、樂園門票直接上架到台灣各大生活平台。台灣旅客出發前就能在線上先購買好日本行程，抵達當地掃QR Code即刻入場。
3T GDS和Japanticket透過技術串接起昇恆昌會員、台灣大哥大、悠遊付Easy Wallet、icash Pay等App，用戶只要在出國前就能購買或用點數兌換票券。無論是京都抹茶體驗、東京樂園、北海道溫泉，都能通通先買好，到了日本只需掃QR Code就能進場，不必現場排隊、也免去跨境刷卡手續費，整趟旅程下來，光是省下的時間就逛麻了。
3T GDS是一家智慧票券科技公司，創辦人林志達與柯宜宏結合多年票券信託經驗，打造安全可靠的跨境票券系統。目前平台與旅遊、電信、零售、金融等多產業合作，能提供超過25萬種電子票券，讓消費者在日常使用的App裡就能完成海外預訂。
這次與Japanticket合作，代表台灣旅客能更輕鬆規劃日本行程，也讓日本觀光資源更快與亞太市場接軌。有了3T GDS實現跨境電子票券的一站式發行、銷售、結算與兌換，哈日旅人只要帶著手機，就能「抵日即玩，順到不行！」
