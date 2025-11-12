哈根四重奏告別演出 音樂全才魏德曼同台獻藝

記者黃朝琴／臺北報導

《傳奇．永恆》哈根告別巡演 × 魏德曼11月16日臺北國家音樂廳登場，成立超過40年的室內樂團體、奧地利「哈根四重奏」（Hagen Quartet）舉行告別巡演，臺灣場邀請身兼作曲家、指揮家與演奏家的音樂全才魏德曼，以單簧管演奏家身分同台，合體演出2部「單簧管五重奏」經典作品。

NSO國家交響樂團今（13）日表示，魏德曼2018年到2019年曾擔任NSO駐團藝術家，對臺灣充滿情感，這次訪臺，除攜手傳奇組合「哈根四重奏」登台，也將指揮NSO舉行2場音樂會，包括11月20日《跨樂自由的邊界》及11月29日《樂響啟示錄》，再度展現他與NSO之間的緊密連結。

《傳奇．永恆》音樂會將呈現2部跨越兩個世紀的經典作品，魏德曼的《單簧管五重奏》於2009年受哈根四重奏委託創作，音樂在「靜止與流動」間徘徊，充滿深邃與感動；而莫札特《A大調單簧管五重奏》則以如人聲般的音色與寬廣音域，展現單簧管的極致魅力，與絃樂四重奏交織出聖詠般的光影對話。

來自薩爾斯堡的「哈根四重奏」，由哈根家族3位成員共同組成，包括小提琴家盧卡斯（Lukas Hagen）、中提琴家薇若妮卡（Veronika Hagen）、大提琴家克萊門斯（Clemens Hagen），與小提琴家施密特（Rainer Schmidt），1981年成立以來，迄今跨越40餘年，曾經灌錄大量唱片，演奏過無數的四重奏曲目，並獲得國際評論界的一致好評和許多獎項，奠定其獨特地位。

他們演奏的曲目幾乎涵蓋了絃樂四重奏的整個發展歷程，經歷數十年音樂合作後，「哈根四重奏」預計2026年解散，結束45年演出生涯，將於2025/26樂季告別樂壇，為璀璨樂史劃下句點。他們最近發行的一張專輯，是與約格．魏德曼，演奏魏德曼與莫札特的單簧管五重奏。

在最後巡演中，他們將與合作逾10年的音樂知己魏德曼再度攜手，共譜當代與古典交融的永恆樂音，邀請大家一同見證這場跨時代的傳奇時刻。魏德曼表示，他與哈根四重奏間已有多年深厚情誼，這場臺灣告別演出對他來說深具意義。

奧地利傳奇組合「哈根四重奏」11月16日舉行《傳奇．永恆》告別巡演巡演音樂會，臺灣場邀請音樂全才約格．魏德曼合體演出。（NSO提供）

成軍40年的奧地利傳奇組合「哈根四重奏」，演奏曲目幾乎涵蓋絃樂四重奏的整個發展歷程。（NSO提供）

魏德曼2018年到2019年曾擔任NSO駐團藝術家這次訪臺，除攜手「哈根四重奏」登台，也將指揮NSO舉行2場音樂會。（NSO提供）