哈根達斯出包！這款冰「恐釀過敏致命」 業者發聲了

美國哈根達斯食安疑慮！美國食品藥物管理局（FDA）表示，有一批貨號為LLA519501的哈根達斯「黑巧克力迷你冰淇淋」可能誤加小麥成分，包裝卻未標示過敏原，對小麥過敏者誤食，恐導致噁心、呼吸困難，甚至過敏性休克危及生命；不過只須注意該批產品，其他哈根達斯的冰、相同黑巧克力冰棒品項並無問題。台灣業者則強調，上述有疑慮的冰棒「並未在台灣販售」。

FDA警告：哈根達斯冰棒疑含「過敏原小麥」未標示

日前FDA公告，哈根達斯旗下的「黑巧克力迷你冰淇淋棒六入裝（Chocolate Dark Chocolate Mini Bars in 6 Count Pack）」產品有問題，可能含有小麥成分但未申報，包裝也沒特別標示過敏原。產品由醉爾斯冰淇淋（Dreyer's Grand Ice Cream Holdings, Inc）生產。

FDA指出，對小麥過敏或不耐受的民眾，如果誤攝取到產品中的小麥成分，恐引發蕁麻疹、噁心、呼吸困難等症狀，甚至是危及生命的過敏反應。但也不必過於擔心，有問題的巧克力冰棒批號為LLA519501，保存期限至2027年1月31日，本次標示錯誤只有該批貨有問題。

產品流入美國兩大超市 台灣業者：該批冰未在台販售

FDA提醒，這批冰棒已流入美國的克羅格（Kroger）與巨鷹（Giant Eagle）連鎖超市，雖然截至目前尚未收到任何疾病或過敏報告，但建議過敏者買到該批號的產品勿食用，可直接丟棄或向廠商要求退款。

醉爾斯冰淇淋對此回應，願意召回這批冰棒，並全力協助FDA展開調查，也對於產品內可能含有小麥成分，但包裝卻未明確標示致歉。另據《TVBS新聞網》報導，業者回應，台灣沒有販售這款「黑巧克力迷你冰淇淋棒六入裝」冰棒。

