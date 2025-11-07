哈根達斯黑巧克力冰棒恐致命過敏 美FDA緊急召回！

美國食品藥物管理局（FDA）發出緊急公告，知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）的部分黑巧克力迷你冰棒產品因標示不全問題被緊急召回。這批產品可能含有未標示的小麥成分，對小麥過敏或嚴重敏感的消費者食用後，可能引發危及生命的嚴重過敏反應。

哈根達斯黑巧克力冰棒中傳出含有小麥成分卻未標示，宣布召回。（圖／翻攝美國食品藥物管理局）

根據FDA公告，此次受影響的產品為「哈根達斯黑巧克力迷你條，6條裝」，批號為LLA519501，最佳食用日期標示為2027年1月31日。FDA特別強調，此次召回僅限於這一特定批號的產品，哈根達斯其他產品或相同品項的其他批次黑巧克力迷你冰棒均不在此次召回範圍內。

這批問題冰棒已經流通至美國31個州的克羅格與巨鷹連鎖超市。FDA表示，目前尚未收到任何與此相關的疾病或傷害報告，但初步調查顯示，生產初期可能已有含有小麥成分的產品被裝進了未標示小麥成分的包裝中。

嚴重過敏反應可能會導致氣喘發作，甚至無法呼吸、休克。 （示意圖／Pixabay）

製造商德雷爾冰淇淋公司（Dreyer's Grand Ice Cream, Inc.）已宣布自願召回這批產品。該公司在聲明中表示，對於產品可能含有未標示的小麥成分深表歉意，為避免對小麥過敏族群造成潛在危害，正與FDA全力合作進行召回工作。

FDA提醒已購買到這批冰棒的消費者切勿食用，應直接丟棄或退回購買地點要求退款。雖然調查仍在進行中，但為確保消費者安全，相關單位已採取積極行動處理此次標示不全事件。

