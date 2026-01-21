哈梅內伊親信 :「最後一戰」準備開打！伊朗試射「萬里導彈」覆蓋紐約、華盛頓
[Newtalk新聞] 伊朗政府近期因「反政府示威」成為國際焦點，而傳出伊朗革命衛隊在當地進行「血腥鎮壓」，更傳出美國總統將下令攻打伊朗消息，以色列也稱，「只要能推翻伊朗政權，願意承受伊朗的 700 飛彈」。對此，伊朗最高領袖哈梅內伊的軍事顧問薩法維（Yahya Rahim Safavi）向媒體證實，伊朗已進入戰爭階段，正為與以色列的「最後一戰」做準備。
根據社群媒體 X 帳號「YourAnonTV」 揭露，伊朗在獲得俄羅斯批准後，朝西伯利亞方向首度完成射程達 1 萬公里的洲際彈道飛彈試射，打擊範圍足以覆蓋紐約與華盛頓，引起美國國防部高度戒備，正火速增調防空系統前往中東。
根據 X 帳號「Reza Zainab」 報導，伊朗軍方高層薩法維對內發表強硬演說。他指出，伊朗目前與美、以之間「不存在任何停火協議、規章或議定書」，目前的狀態就是戰爭。薩法維揚言：「下一場戰爭將決定衝突的終結。」
面對伊朗的報復性威脅，美方正啟動大規模防衛布署。根據 X 帳號「Defence_Index」 與 「MonitorX」 引述 消息，美國官員證實正向中東加派「愛國者」（Patriot）及「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統。
此外，美軍也強化了針對無人機蜂群的攔截能力。根據 X 帳號「Currentreport」，大量「EAGLS」雷射導引反無人機系統已運抵科威特空軍基地。
