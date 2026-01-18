哈梅內伊首度承認「數千人喪生」 川普喊話：伊朗是時候換領導人了

《HRANA 人權通訊社》最新發布的數據指出，全國因鎮壓致死的人數已攀升至 3,308 人，並有超過 2.4 萬人遭到逮捕。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 伊朗反政府示威進入第 22 天，根據《HRANA 人權通訊社》最新發布的數據，全國因鎮壓致死的人數已攀升至 3,308 人，並有超過 2.4 萬人遭到逮捕。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）也打破沈默，在演說中承認「已有數千人死亡」，但隨即將矛頭對準示威者與外國勢力，稱其為「罪犯」。對此，美國總統川普強硬回應，直言「伊朗尋求新領導層的時刻已經到來」。

儘管伊朗政府實施了超過 200 小時的全國性網路封鎖，試圖掩蓋鎮壓內容，但《HRANA》透過個案比對，仍拼湊出令人震撼的傷亡數據。

截至第 21 天為止：抗議事件達 621 起。確認身亡數3,308 人（3,097 名示威者、 22 名未成年人、166 名軍警與政府人員、非參與抗議的平民23名）。調查中死者 4,382 案（疑遭鎮壓致死，尚待身分驗證）。重傷人數 2,107 人。逮捕人數 24,266 人（包含在吉蘭省單日抓捕的 1,500 人）。被迫公開認罪的播出案例 132起。

《HRANA》指出，由於網路受阻，實際傷亡數字可能遠高於目前經核實的數據。近日從法醫中心流出的影像顯示，大批家屬在遺體堆中尋找親人，場面駭人。

《華爾街日報》也指出，若目前的數據準確，此次伊朗「反政府示威」鎮壓行動死亡人數將超越 2013 年的埃及政變與 1989 年中國天安門大屠殺的估計值。

與此同時，川普在最新談話中痛批哈梅內伊政府導致「國家的徹底毀滅」，並直言「現在是為伊朗尋找新領導人的時候了」。

此外，阿根廷政府昨日也正式宣布將伊朗革命衛隊（IRGC）旗下的「聖城軍」（Quds Force）列為恐怖組織，並對相關人員實施制裁。美國國務院亦加碼懸賞，尋求任何有關革命衛隊金融活動的情報。歐洲議會議長則重申，將持續推動將整個革命衛隊列入恐怖組織清單。

