哈爾濱冰雪大世界開園 巨型冰雕美不勝收

大陸黑龍江哈爾濱最著名的景點「冰雪大世界」開門迎客，今年以童話世界為主題，有許多巨型的建築冰雕、和雪人造景，規模為歷屆之最，讓人看得眼花撩亂。由於今年提早開園，周邊的住宿滿房，就連春節訂房也早早被搶光，帶旺當地消費旅遊商機。

哈爾濱冰雪大世界占地面積120萬平方公尺，相當於168座標準足球場，用冰用雪量突破40萬立方公尺，規模創歷屆之最。（圖／大陸央視）

鳴笛聲響起，將近3、4層樓高的冰雕火車，還會冒出蒸氣，搭配五顏六色的燈光，彷彿動畫電影場景。

大陸央視新聞：「中華巴洛克歷史文化保護街區，是哈爾濱民族工商業的發源地，街區內的建築群，是目前國內保存最完整的中華巴洛克建築群之一。」

大陸黑龍江，冬天最著名的景點哈爾濱冰雪大世界，今年以童話世界為主題，占地面積120萬平方公尺，相當於168座標準足球場，用冰用雪量突破40萬立方公尺，規模創歷屆之最。

遊客：「我剛剛體驗了一個滑梯，那麼這個項目真的是非常刺激。那我家鄉也是在湖北武漢，我在現場看到了冰雕的黃鶴樓。」

武漢的地標黃鶴樓，全用冰塊砌成，細節不馬虎、相似度百分百。總長521公尺的滑梯，與長城的冰雕相結合，美不勝收。另外還有俄羅斯娃娃、超大雪人、巨型熊貓，吸引遊客目光。

大陸央視記者：「即便是在冬日的哈爾濱，也不會每天都下雪，但是如果你來到冰雪大世界，這裡就有全天候不間斷的飄雪景觀。」

晚上點亮燈飾，有如琉璃宮殿般，流光溢彩。冰雪大世界成功打響名號，12月18號開園後，周邊住宿全滿，連春節的訂房都被搶光，帶旺當地消費商機。

