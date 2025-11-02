哈瑪斯再尋獲3具人質遺體 將交還以色列

（中央社加薩巿2日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯旗下的武裝團體表示，將於今天稍晚交還3名以色列人質的遺體。這是根據加薩停火協議持續進行中的人質與囚犯交換工作其中一環。

法新社報導，該武裝團體在其加密通訊軟體Telegram頻道中表示：「艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）將於加薩當地時間晚間8時（格林威治標準時間晚間6時），交還今天稍早在加薩走廊（Gaza Strip）南部一條隧道沿線發現的幾具遺體。」

儘管偶有衝突，根據美國斡旋的協議，自10月10日以來，加薩地區實施的脆弱停火仍獲維持，協議首階段重點在於讓無論生還或遇害的所有以色列人質能夠歸返。

停火生效以來，哈瑪斯（Hamas）已經釋放20名生還人質，並開始交還罹難者遺體。

在28具遺體當中，目前哈瑪斯已交還17具，包括15名以色列人、一名泰國人和一名尼泊爾人。

以色列指責哈瑪斯遲未交還遺體；巴勒斯坦方面則表示，許多罹難者被埋在瓦礫堆下，導致交還進度緩慢。

一個代表人質家屬的以色列團體呼籲各方「意志堅決」，帶回尚未尋獲的被俘者遺體。

人質及失蹤家庭論壇（Hostages and Missing Families Forum）指出：「人質家屬要求總理以決心和堅定態度促成哈瑪斯立即履行協議承諾，將所有罹難人質的遺體交還以色列。」（編譯：何宏儒）1141103