哈瑪斯加厲控制加薩 協議履行堪虞

記者施欣妤／綜合報導

以色列與哈瑪斯10月達成初步停火後，以色列持續攻擊加薩走廊部分地區，但力度大幅降低，哈瑪斯則疑似利用徵稅、搜捕反對者等方式，加強對當地的控制，使外界更加質疑哈瑪斯未來是否將依據協議，交出加薩控制權。

在美國斡旋下，以哈上個月10日宣布停火協議生效，以色列部隊逐步撤退至「黃線」之後，但「半島電視台」16日報導，以色列仍持續攻擊「黃線」周圍地區，包含加薩南部汗尤尼斯以東，與加薩市部分社區，藉此繼續向哈瑪斯施壓。然而，由於以軍已撤出加薩多數地區，哈瑪斯似乎正利用這段「空窗期」重新掌握加薩控制權，哈瑪斯行政機構對進入控制區域的人事物進行嚴密監控，還對私人進口燃料、香菸等收稅，或對店家祭出罰款等。

廣告 廣告

智庫「華盛頓研究院」研究員奧馬里指出，哈瑪斯此舉旨在鞏固勢力範圍，同時向外界表明其存在感，直言「國際社會等待時間愈長，哈瑪斯就愈根深蒂固」。由於目前停火談判陷入僵局，外界也對哈瑪斯是否履行協議，交出加薩控制權產生更多質疑。

根據美國總統川普提出的21點和平計畫，哈瑪斯必須解除武裝，並由不包含哈瑪斯在內的過渡時期權力機構，負責加薩未來治理。

哈瑪斯疑持續擴大對加薩走廊控制，引起國際關注。圖為哈瑪斯武裝人員。 （達志影像／美聯社資料照片）