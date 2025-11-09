哈瑪斯擬再歸還以軍遺體 2014年陣亡軍官成停火後第24名返還者

哈瑪斯武裝羽翼卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassam Brigades)表示，今天(9日)稍晚將移交1名以色列軍官的遺體，這名以色列軍官是在2014年的加薩戰爭中喪生。

以色列法醫專家將在收到遺體後進行身分鑑定。卡薩姆旅在其Telegram頻道上發表聲明稱：「將於加薩時間下午2點(格林尼治標準時間12點)移交昨天(8日)在拉法市(Rafah)一條隧道中所發現的戈爾丁(Hadar Goldin)軍官的遺體。」

戈爾丁將是自加薩停火協議於10月10日生效以來，哈瑪斯歸還的第24名罹難人質遺體。

戈爾丁2014年去世以來，他的遺體一直被扣押在加薩。在此前，哈瑪斯從未承認他的死亡或扣押他的遺體。

以色列媒體8日報導稱，以色列先前允許哈瑪斯和紅十字會人員，在拉法的以軍控制區內搜尋戈爾丁的遺體。

多家媒體報導稱，哈瑪斯在以色列軍隊控制區下方的一條隧道中找到了他的遺體。

2014年，以色列與哈瑪斯爆發持續6週的戰爭。另一名以色列士兵奧倫(Oron Shaul)也在這場戰爭中喪生。他的遺體在今年稍早加薩戰爭仍未停火時被尋獲。

在此之前，以色列曾多次嘗試透過換囚行動來確保這2名士兵的遺體能夠返回以色列，但都以失敗告終。

根據美國斡旋、以哈達成的最新停火協議，以色列將戈爾丁列入尋求返回的罹難人質名單。(編輯：許嘉芫)