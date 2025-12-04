哈瑪斯未歸還人質只剩1人 倒數第2名遺體比對確認為泰國農工

伊斯蘭聖戰組織和哈瑪斯的蒙面民兵，12月3日將一具人質遺骸交給紅十字會，轉運至以色列。美聯社



以色列與哈瑪斯的停火協議第一階段10月10日生效，哈瑪斯及伊斯蘭聖戰組織分批釋放仍存活的人質及交還已故人質遺骸，以色列與泰國官員4日表示，前一天收到的遺骸，經比對後已確認是泰國農工蘇提薩（Sudthisak Rinthalak）。如今哈瑪斯未送還的人質僅剩最後1人。

美聯社報導，蘇提薩原本在以色列南部的農場社區貝里（Kibbutz Be’eri）工作，2023年10月7日，哈瑪斯突襲以色列，貝里是受害最嚴重的社區之一。

以色列官員表示，42歲的蘇提薩在突襲當天死於哈瑪斯之手，遺體被伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）帶回加薩。蘇提薩於2024年5月16日被正式宣告死亡。

哈瑪斯送還以色列的人質遺體，經過比對，12月3日確認為泰國農工蘇提薩。美聯社

蘇提薩的遺體3日被送回以色列，加薩武裝分子前一天交出的遺骸，與最後兩名人質比對均不相符。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）表示，蘇提薩的家屬已接獲通知，並感謝以色列政府的協助。

以哈戰爭中遭綁架的31名泰國人質如今全數獲釋，其中28人生還，3人死亡。

泰國人是被俘虜的外國人中人數最多的一國。泰國外交部表示，除人質外，戰爭期間還有46名泰國人喪生。

最後一名人質在何方？

以色列男子格維利（Ran Gvili）是最後一名尚未獲歸還遺骸的人質。格維利是以色列警察，哈瑪斯突襲時，他協助民眾逃離新星音樂節場地，之後在另一處地點作戰時陣亡。

自10月10日停火生效以來，已有20名在世人質與27具遺骸從加薩被送回以色列。作為交換，以色列已向加薩歸還數百具巴勒斯坦人遺體，但大多數至今尚未完成身分確認。作為交換措施的一部分，以色列持續釋放巴勒斯坦囚犯。

人質全數釋放或交還，是美國斡旋的停火協議第一階段的重要核心內容，哈瑪斯與以色列多次指責對方違反協議。

停火協議仍處於初期階段，執行上仍存在諸多疑問。協議內容包括授權一支國際穩定部隊提供安全保障，批准設立一個由美國總統川普監督的過渡權力機構，並設想未來建立獨立巴勒斯坦國的可能路徑。

加薩戰火再起？

位於拉法的科威特專科醫院4日表示，加薩南部週3日深夜遭以色列空襲後，院方接收5具遺體，其中包括兩名兒童。醫院表示，位於穆瓦西鎮（Muwasi）的空襲另造成32人受傷。

以色列方面稱，此次空襲鎖定一名哈瑪斯武裝成員，是為報復先前造成5名以色列士兵受傷的攻擊行動。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，根據以軍說法，武裝分子從地道現身並攻擊以色列士兵，顯示哈瑪斯違反停火協議。

巴勒斯坦人憤怒：停火期間持續傷亡

根據加薩衛生部資料，自停火以來，全境已有超過360人喪生。以色列仍持續因其認定的停火違規事件發動攻擊，而戰爭初期的遺體仍在瓦礫中被陸續發現。

被以軍炸死的罹難者家屬4日在汗尤尼斯（Khan Younis）痛哭，5名死者來自同一個家族，遇襲帳篷營地的床墊仍留有血跡。

部分親屬憤怒表示，在理應停火的期間，仍有人遭攻擊而死。

居住在附近的婦女艾莎阿布賈扎爾表示，她對夜間聽到「異常猛烈的砲火」感到震驚。

她說：「他們向一座由布料、塑膠與木頭搭建的帳篷發射飛彈。孩子們在睡覺。那些孩子做了什麼，要在睡夢中被炸成碎片？他們究竟做錯了什麼？」她補充說：「我們理應處於停火狀態。」

哈瑪斯突襲的2天後，以色列封鎖加薩，同月27日對加薩開始地面行動。

根據加薩衛生部統計，自戰爭爆發以來，巴勒斯坦死亡人數已超過7萬100人。

